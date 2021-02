JEL NEKO STVARNO MISLI DA SMO PRODALI UTAKMICU ZVEZDI? Kapiten Spartaka OGORČEN: Oni i Liverpulu i Milanu daju golove iz prekida!

Spartak je pružio sjajan otpor Zvezdi, vodio do 80.minuta ali su crveno-beli golovima Ivanića i Sanoga samom finišu ipak odneli tri boda u Suboticu

"Čitao sam ima pozitivnih, ali i negativnih komentara. Ne mogu da zamislim da neko ko je gledao utakmicu može da pomisli da smo je prodali?! Nas je 11 na terenu, stvarno smo se borili. Ostavili smo jako dobar utisak, iako je Zvezda u našoj ligi, uz Partizan, najbolji tim, ali voditi do 80. minuta... Nije mi jasno kako smo za osam minuta primili dva gola, a do 80. nijedan. Ostaje žal što bar bod nismo uzeli. Verovatno bismo do kraja primili jedan gol, ali mi je žao što smo primili dva", rekao je za "Mozzart Sport", fudbaler Spartaka.

On je malo detaljnije objasnio sam tok utakmice.

"Možda smo imali šansu u prvom poluvremenu da iskoristimo višak prostora, ali čim je počelo drugo poluvreme, Zvezda nas je jako pritiskala. Želeli smo pre svega da odbranimo taj rezultat. Bilo je možda nekih situacija iz polukontri, ostavila je Zvezda mnogo prostora pozadi, ali je to uradila svesno. Prioritet joj je bio da postigne pogodak, pozadi je ostao jedan, možda dva igrača. Milunović je poslednjih 20 minuta igrao zadnjeg veznog. Teško je odbraniti se protiv osam, devet igrača koji su konstantno napred".

Milošević se osvrnuo i na golove iz prekida koje primio Spartak.

"Oni su ipak dosta viši od nas, mi ne spadamo u visoke ekipa. Imamo određene probleme kod prekida. Iz igre teško primamo golove, ne računajući Metalac, protiv kojeg nismo baš bili ni kompletni, ali Crvena Zvezda i protiv velikih ekipa daje golove iz prekida, videli smo protiv Milana, Liverpula. Ima visoke igrače i verujem da, kao što kaže Stanković, to verovatno vežba i na treninzima", zaključio je Milošević.

