AKO HOĆEMO U KATAR PIKSI MORA DA SE UGLEDA I NA NOVAKA ĐOKOVIĆA: Živadinović i Stevanović upozoravaju selektora Srbije

Bivši selektor Jugoslavije Milan Živadinović i asistent selektora Ilije Petkovića u nacionalnom timu Goran Stevanović, smatraju da se popularni Piksi prihvatio velikog i važnog posla.

- Bilo koga da izabereš, uvek će pljuvati oni koji misle da su najlepši i daje njihovo mišljenje najvažnije. Ja verujem u Piksijevu želju, jer ima veliko isustvo i znanje o fudbalu. Svi ćemo mu pomoći, jer je u pitanju država, rekao je Živadinović.

Stevanović je na početku razgovora istakao.

- Piksi je izuzetna ličnost. Znam da je harizmatičan i da je lider, što je važno za selektora. Ono što je prvo, sigurno, je da nije naivan i da zna šta ga čeka. Ja mu savetujem, da izađe samo sa terena, da se bavi timom saradnika, koji pravi oko sebe, koji će mu pomagati. Novak Đoković pokazuje, koliko je to važno. To ga čini velikm, istakao je bivši fudbaler i trener Partizana.

Obojica su zatim upitana, kako se odupreti uticajima sa strane?

- Teško je odupreti se uticajima sa strane. Piksi mora da veruje u sebe i napravi tim u kom nema sujete. Mislim da on ima potrebnu harizmu i snagu, ali treba da se konsultuje sa svim ternerima u Srbiji. Polazna tačka treba da bude: "Idemo na Svetsko prvenstvo", kaže Živadinović, a sličnog stava je i Stevanović:

- Piksi je lider koji može da izdrži teret koji ga čeka. Ovo je mnogo više od fudbala. Ne treba zanemarivati priče o lošim stvarima u našem fudbalu, koje smo slušali ranije, ali on ne treba da se bavi problemima van terena. Zato kažem da je važan tim koji će stvoriti, jer će odlazak na Svetsko prvenstvo biti njegova pobeda, odnosno njihova pobeda.

foto: Starsport©

Iskusni stručnjaci su zatim upitani šta je za jednog selektora, najteže:

- Najteže je držati se stava i odluke. Na primer, ako je Stevanović moj saradnik, ja stojim iza njega i ne gledam da li je u pitanju Zvezda ili Partizan. On kao selektor mora da dominira i da vodi ne samo svoj štab već i sve igrače. On ih bira, ali mora da bude spreman i na kritike, jer mi Srbi smo takvi. Na osnovu rezultata ćemo gledati njegov autoritet. Ako ne bude rezultata, ne može da bude autoritet sa pričom, ja sam vrhunski igrač. Ti si sada ovde u drugoj ulozi, kao selektor, naglasio je Živadinović, a Stevanović je rekao: - Mi smo kada sam bio pomoćnik Ilije Petkovića otišli na Mundijal sa odličnim rezultatom u kvalifikacijama. Njima ovde treba poštovanje, ne snalaze se u blatu u koje dođu iz klubova, gde imaju sve. U fudbalu nema prevare, njima treba autoritet, znanja, rezultata i ličnosti. To im treba. Ja znam šta je bio problem nama u Nemačkoj i o tome ću progovoriti kada završim karijeru.

Živadinović je na kraju, upitan i o istrazi koji je UEFA pokrenula protiv Crvene zvezde zbog vređanja asa Milana Zlatana Ibrahimovića na stadionu Rajko Mitić.

foto: Fonet

- Uvek ima ljudi, navijača, fubalera i trenera, koji će da zloupotrebe bilo koju utakmicu. Uvek ima ljubomore, lošeg prizvuka i loše interpreteacije. Moramo da se ujedino, jer ako se budemo gložili, a kvalifikacije nisu ni počele, doći će do pucanja reprezetnatcije.

