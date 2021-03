ŽIVADINOVIĆ O KOKEZI I SRPSKOM FUDBALU: Opleo po svima, Jovana ga molila da pazi kako se izražava VIDEO

Živadinović je u nekoliko navrata ljude o kojima je pričao nazivao ja**rama, jer kako kaže, oni za njega nisu kriminalci već ja**re.

U jednom momentu ga je i voditeljka Jovana Joksimović molila da se pristojnije izražava i da pripazi na rečnik, ali je iskusni trener nastavio po svom.

- Oni nemaju pojma kada dođu na određene funkcije šta, kako, gde, malo se posoli sa strane i oni rade šta hoće. Što ne dođu kod mene? Nema tih para, ja više volim mastan hleb, ali da mirno spavam.

- Ne bih ja da vređam i da ponižavam i da ih zovem kriminalci. To su ja**re, koje će prodati svoju guzicu za sitne male pare. Ovde je privilegija kada dobijete bilo šta, a nemate muku za to. Odakle kreće kriminal, od klubova, ne od Saveza. Nama je najveći problem što nam oni koji uđu u prvu ligu kažu "danas terba da damo 2 miliona za sudije" i on uzme sebi milion i po od tih dva miliona. Novac je problem, nema rigorozne kontrole. Svako ko je u velikom klubu, on je dostupan najvišim vrhovima ove zemlje.

Živadinović ističe da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić jedini koji pokušava da napravi red u srpskom fudbalu, ali da ima mnogo onih koji ga "buše" u tome.

- Jedini koji pokušava, ali ne može da stigne, jer buše i njega, je naš predsednik Aleksandar Vučić. Ja sam sto puta bio sa njim na utakmici, on je Zvezdaš, ali kako će kad su sve zveri u loži, one gledaju, one su ubačene. Trideset godina se nameštaju utakmice. Ja sam u Zvezdi imao Arkana i kada me vide s njim, oni su kao na noši. Onda i ja dobijem snagu, pa im kažem svašta, ali ih ima - nastavio je Živadinović kasnije da ih vređa ponavljajući istu reč.

- Apsolutno vas molim da samo vodite računa o rečniku, to je jedino što vas molim - presekla ga je Jovana.

- O čemu da vodim računa? - pitao se Živadinović, pa je nastavio.

- Nikad nećete doživeti da je grupa upletena u te gluposti, uvek je to jedan ili dvojica i taj jedan je spona između tih zlih ljudi i ovih koji imaju lovu. Kriminalci, ja ih ne bih zvao kriminalci, to su za mene ja**re najobičnije, koje dođu i prisluškuju razgovor nekog našeg visokog funkcionera ili potpredsednika kluba. Obično je potpredsednik taj koji je izvršilac, nikad nije najviša funkcija. To što je Kokeza upao u tu glupu igru, je znak njegove naivnosti, jer on je godinama ćutao i nije se povodio za mafijaškim stvarima, a to je da "drpaš" lopvu koju nisi zaradio. Nisu oni naivni samo na lovu, nego i na lepe ženske. Posle utakmice uvek imate žurke gde sedi društvo. To je stvar za dublju analizu. Konačno se krenulo u raščišćavanje nekih stvari. Kako to da sve kreće od naša dva najveća kluba. Da vas pitam kako se postavljaju selektori? - nastavio je Živadinović, ali se prekinula veza, koja kasnije nije uspostavljena.

Kurir sport

Kurir