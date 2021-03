ZANIMLJIVA IZJAVA STANOJEVIĆA POSLE POBEDE NAD VOŠOM: Ispunili smo cilj i pobegli Vojvodini na 12 bodova! VIDEO

"Mnogo teška utakmica, fizički posebno, oni su izuzetno snažna ekipa, brza, tako da je bilo teško izdržati celu utakmicu u dobrom ritmu. Prvo poluvreme smo dobro igrali, trebalo je da damo još neki gol... Ugrožavali su nas su nas iz prekidala, ali dobro smo se odbranili i mogu biti zadovoljan", rekao je Stanojević posle utakmice.

Fudbaleri Partizana pobedili su na svom terenu ekipu Vojvodine sa 2:0, u derbi meču 25. kola Super lige Srbije.

Bila je ovo prva pobeda Partizana protiv Vojvodine posle tri uzastopna poraza.

"Ne razmišljamo s kim kakav skor imamo. Imali smo cilj da pobegnemo trećeplasiranoj ekipi i da držimo korak sa Zvezdom. To je naš glavni cilj, uspeli smo u tome, i mislim da smo se odvojili sa 12 bodova u odnosu na ostale ekipe", rekao je Stanojević.

Vojvodina je najbolje šanse imala u finišu meča, ali se na golu crno-belih istakao Vladimir Stojković.

"To su bile te šanse prekida, mislim da nisu imali nijednu šansu iz pune igre. Poslednjih deset minuta je Stojković bio dobar, kakav treba da bude. Radio je ono što je njegov posao. Ali, generalno nismo imali problema, osim na kraju", rekao je Stanojević.

Partizan je na drugom mestu na tabeli sa 62 boda, odnosno ima tri boda manje od prvoplasirane Crvene zvezde koja ima dva meča manje.

Upitan da li očekuje da crveno-beli mogu da kiksnu u nekoj od narednih utakmica, Stanojević je rekao: "Znate šta, nadamo se uvek".

"Uvek sam govorio - da se mi stabilizujemo, da mi budemo konstantni. Konstantni smo, stabilizovali smo se, a da li će oni kiksnuti, to ne zavisi od nas. Prirodno je da se nadaš", dodao je Stanojević.

Na pitanje koliko je zadovoljan u defanzivi, trener Partizana je odgovorio da je zadovoljan.

"Mislim da smo bili odlično. Da li je to to? Bilo je u većem delu utakmice, ali moramo da držimo takav ritam svih 90 minuta. Malo mi je to smetalo, što nismo izdržali u tom ritmu sve vreme", rekao je Stanojević.

Partizan u narednom kolu gostuje Radu.

Beta

Kurir