STANKOVIĆ PRED ZLATIBOR: Svaka utakmica je test da li smo dostojni dresa Zvezde

Zvezda će sutra igrati protiv Zlatibora, u 36. kolu Super lige Srbije.

"Nadam se efikasnoj i otvorenoj utakmici, imamo cilj da se dobro pripremimo i budemo spremni do 25. maja, da svako stigne i da se odmori, ali i da odigra onoliko minuta koliko je potrebno da bude u perfektnoj formi za finale kupa. Ova godina je bila zaista iscrpljujuća za sve momke tako da je pad koncentracije normalan. Sutra očekujem jednu lepu utakmicu za oko", rekao je Stanković.

Trener crveno-belih istakao je da je svaki meč test za njegove igrače.

"Svaka utakmica je test za sve nas, da li smo dostojni dresa ili nismo, bar ja tako gledam na život u Crvenoj zvezdi, jer je ona ispred svih i niko ne sme da se šali sa ovim dresom i da ga potcenjuje. Alergičan sam na to i prvi sam tu da reagujem, za sada sve ide kako treba, momci daju maksimum, ove sezone su se dali stopostotno i rezultati se vide. Ovo je istorijska godina za Crvenu zvezdu zahvaljujući njima, Evropa, prvenstvo, imamo mogućnost da osvojimo duplu krunu, tako da smo izvukli maksimum iz ove sezone", izjavio je Stanković.

Stanković se osvrnuo i na utakmicu protiv Rada koju je Zvezda odigrala nerešeno 2:2.

foto: Starsport©

"Meni je svaka utakmica ista, nebitno protiv koga igram, da li je to Rad, Partizan, Javor, Napredak u svakoj utakmici idem na pobedu i da uzmem tri boda. Momcima nisam ništa rekao, bilo je pada koncentracije i kazne te stignu, od utakmice koja je trebalo da se završi 2:7 do nerešenog rezultata. Nemam šta da im zamerim, imali smo pregršt šansi, brojevi to takođe govore, dosta golova smo mogli da postignemo. Idemo dalje to je samo tek treći nerešen rezultat ove godine za Crvenu zvezdu, mislim da je sve ostalo glupo komentarisati", izjavio je trener Zvezde.

Stanković je izrazio nadu da će već protiv Zlatibora njegov tim stići ;do cifre od 100 golova i bodova na tabeli Superlige Srbije.

"Ja se nadam. Nastavićemo u takmičarskom ritmu, igramo kod kuće, branimo našu kuću, tako da očekujem tri boda i dobru igru moje ekipe", rekao je on.

(Beta)