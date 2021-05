BRĐANI U VELIKOM STILU ZAVRŠILI SEZONU Docić: Igrali smo svi za tim, zato smo i uspeli!

Odavno su Brđani izborili plasman u Evropu, teoretski se to dogodilo pet rundi pre kraja, u međuvremenu oborili su i klupske rekorde po broju osvojenih bodova i postignutih golova u jednoj sezoni. Brđani su sakupili ukupno 74 boda, uz 69 golova.

Uz sve to, klub sa Banovog brda promovisao je ogroman broj mladih igrača, među njima ima i omladinaca, pa čak i kadeta, koji su dobili priliku da debituju za prvi tim. Ipak, bez onih najiskusnijih teško da bi bilo ovakvih uspeha. Prvi među jednakima u toj kategoriji je svakako kapiten Marko Docić.

- Rezultatski sam prezadovoljan onim što smo ostvarili ove sezone. Bilo je dosta dobrih utakmica, sa druge strane nije bilo preterano loših. U većem delu sezone bili smo prilično konstantni, imali smo šestoricu-sedmoricu igrača koji su bili okosnica i mnogo onih koji su se rotirali. Situacija je bila takva da su svi dobili priliku. Obezbedili smo plasman u Evropu, na kraju osvojili treće mesto, oborili brojne klupske rekorde... Da mi je neko sve ovo ponudio pre početka sezone, oberučke bih prihvatio – istakao je kapiten Čukaričkog Marko Docić.

Crvena zvezda je osvojila titulu, Partizan je drugi, večiti rivali će odmeriti snage i u predstojećem finalu Kupa Srbije. Da li je moguće ugroziti njihovu dominaciju u narednom periodu?

- Iskreno, u ovom trenutku treće mesto je naš maksimum. Crvena zvezda i Partizan su naša dva najveća klub, po budžetu, igračkom kadru, mnogim drugim stvarima. Mi smo se odmerili sa njima ove sezone, iako nismo uzeli ni bod, moglo je lako da bude drugačije. Posebno smo dobru partiju pružili protiv Partizana u Husmkoj, gde smo možda bili i za nijansu bolji, ali smo primili gol u finišu. Voleo bih da se u narednim sezonama umešamo u borbu za nešto ozbiljnije. Potrebno je da još napornije radimo, da probamo da iskoristimo mečeve u Evropi da ekipa dodatno očvrsne i da podignemo nivo naše igre.

Docić je pomenuo Evropu, Čukarički će igrati u premijernom izdanju novoformiranog takmičenja pod okriljem UEFA, Lige Konferencija, gde će startovati od drugog kola.

- Kako sada stvari stoje, bićemo povlašćeni u drugom kolu, ali će zaista mnogo toga zavisiti od ishoda žreba. Sa svakim u toj rundi možemo da igramo, ali nije isto hoće li nam rival biti ekipa iz Poljske, ili recimo kao u prethodnom nastupu na međunarodnoj sceni iz Jermenije. Biće nam to utakmice među prvima u novoj sezoni, one su uvek specifične. Ukoliko preskočimo tu prepreku, u trećem kolu nas već čeka daleko ozbiljniji rival. Imamo i iskustvo igranja u Evropi od pre dve godine, znamo da nam je protiv Moldea malo nedostajalo... I ovoga puta će u timu biti mnoštvo mladih igrača, ali ćemo se spremiti kroz jake utakmice na pripremama.

Kapiten belo-crnih je istakao i da je zadovoljan na ličnom planu.

- Posebno drugom polusezonom, sam sebe sam prijatno iznenadio. Vratio sam se posle teške povrede, nisam igrao samo u poslednje dve utakmice, kad su šansu dobili mlađi momci. Sve ostale utakmice izneo sam od prvog do 90. minuta. Zadatke koje je stručni štab postavljao sam uspevao da obavljam na željenom nivou, a golovi i asistencije su dolazile sami od sebe. Naravno, sve to ne bi bilo moguće uz pomoć vrlo kvalitetnih saigrača. Lako je igrati kad na terenu imate Mijailovića, Pantića, Kajevića, Šapića, da ne nabrajam dalje... Prvenstveno je ovo uspeh ekipe i to je na prvom mestu, igrali smo svi za tim, zato smo i uspeli.

Pomenuo je Docić i mnoštvo mladih igrača, za koje je imao konkrente savete.

- Svi su ti momci su pažljivo selektirani, Omladinska škola Čukaričkog je pozanata kao rasadnik talenata. Jedno je sigurno, ispred njih je vreme, poručio bih im da naporno rade i da misle o fodbalu 24 sata. Svedoci smo da iz Srbije uglavnom odlaze samo mladi i talentovani igrači. Što pre pokažu kvalitet, pre će biti u izlogu.

Kakav je Vaš status u klubu u narednim sezonama?

- I dalje se na mene računa ozbiljno. Ako se desi nešto posle Evrope, ako dođe dobra ponuda, razgovaraćemo. Meni je svakako lepo na Banovom brdu. Već sam pet godina ovde, nisam obraćao pažnju na to koliko ću ostati, ali nije mi bilo u glavi da će to biti toliko dug period. Došao sam ovde da bi miČukarički bio odskočna daska, a postao sam kapiten i neko ko je dosta vezan za klub, iz više razloga. To je ono što me drži ovde – kazao je Docić, koji je potom uporedio Čukarički u trenutku kad je došao na Banovo brdo i sada:

- Sigurno je da je klub u tom periodu dosta toga promenio. Svake godine su slični ciljevi, ali kad sam došao nije bilo toliko mladih igrača kao sada. Dakle, vidi se šta klub želi, da forsira mlade igrače, na meni je da učestvujem i pomažem u svemu tome.

Pohvalio je kapiten i kompletan stručni štab na čelu sa Dušanom Đorđevićem.

- Mi bez njih ne bismo ostvarili ovakve rezultate, kao ni oni bez igrača. Bilo je dosta dobrih zahteva sa njihove strane tokom sezone, ekipa je prilično napredovala. Svidelo mi se kako su radili, samo su gledali prvu sledeću utakmicu. Postavili su ciljeve i potom ih ispunili. Sa šefom Đorđevićem smo rasli kao ekipa – zaključio je Marko Docić, kapiten Čukaričkog, koji je za klub odigrao 142 utakmice, a u narednoj sezoni mogao bi da obori rekord Dragoljuba Srnića (169 susreta za Brđane).

(Kurir sport/FK Čukarički)