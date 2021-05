ZVEZDA GA JE HTELA PRE DVE GODINE, A SADA BI MOGAO U HUMSKU: Radovanović ima VRH sezonu u Belgiji, koči ga obeštećenje

Partizan je u potrazi za centralnim defanzivcem, a posle Siniše Saničanina, Kurir saznaje da je na skeneru crno-belih snažni defanzivac Aleksandar Radovanović (27).

Ovaj Šapčanin afirmisao se u OFK Beogradu, a posle Karaburme nosio je dres Spartaka i Vojvodine. Pre dve godine, kada je imao sjajnu sezonu u francuskom Lensu, zapao je za oko Zvezdanu Terziću, generalnom direktoru Crvene zvezde koji ga poznaje iz OFK Beograda, međutim visoko obeštećenje učinilo je da crveno-beli odustanu od angažmana.

Partizanu je za novu sezonu kao lek potreban centralni defanzivac sa međunarodnim iskustvom, jer crno-beli žele da se plasiraju u grupnu fazu Lige konferencije. Svetozar Marković se vraća u Olimpijakos, a Maki Banjak nije po ukusu trenera Aleksandra Stanojevića, što govori da je Partizan za sledeću sezonu ostao sa Igorom Vujačićem i Bojanom Ostojićem.

Posle povrede ukrštenih ligamenata koja je Aleksandra Radovanovića odvojila od terena izgubio je mesto u Lensu, pa je zimus stigao u Belgiju, u redove Kortrajka. I to je klub sa kojim bi Partizan trebalo da pregovara. Srpski defanzivac ima ugovor sa Belgijancima do juna 2022. godine, uz opciju produženja na još jednu sezonu. Prema sajtu Transfermarkt, Radovanović je procenjen na 600.000 evra i to je suma ispod koje Belgijanci sigurno ne bi išli, pa će Partizanu biti potreban dobar pregovarački tim, ako se odluče za Šapčanina visokog 189 centimetara.

