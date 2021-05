KUMAN SE PRAVADA POSLE OČAJNE ZAVRŠNICE PRVENSTVA: Igrači koje imam nisu za Barselonu, dobio sam samo jedno pojačanje!

Fudbaleri Barselone završili su sezonu na trećem mestu u La Ligi.

Katalonci su imali veliku šansu da osvoje šampionsku titulu, ali su u završnici prvenstva napravili nekoliko neshvatljivh kikseva i tako završili na trećoj poziciji.

Barsa je imala sezonu za zaborav. Istina, osvojili su Kup kralja, ali su u Ligi šampiona ispavli na samom startu nokaut faze, a nisu uspeli ni da povrate šampionsku titulu, koju je zasluženo osvojio Atletiko Madrid.

U medijima se spekuliše da će trener Ronald Kuman zbog lošijih rezultata dobiti otkaz.

"Kritičari bi trebalo da budu realniji. Setimo se samo u kakvom su stanju bili klub i igrači prošlog leta. Da nam je tada neko rekao da ćemo osvojiti kup i biti u konkurenciji za naslov u Primeri sve do dve utakmice pre kraja, odmah bismo potpisali. Ciljevi i nade su bili postavljeni nerealno visoko. Ovo nije bila loša sezona. Ne možete svake godine očekivati duplu krunu, posebno ne od ekipe koja se tek formira", rekao je Holanđanin.

Kuman ističe da nije mogao da složi ekipu onako kako je on zamišljao.

"Jedino pojačanje koje mi je bilo dopušteno da dovedem je Seržinjo Dest, a i on je došao tek zadnjeg dana prelaznog roka. Ekipa kojom raspolažem u svakom smislu nije na nivou Barselone. To nije nikakva tajna i to misle mnogi u klubu. Imamo puno mladih igrača koji tek sazrevaju. Ne može se ekipa stvoriti za samo jednu sezonu", poručio je Kuman.

Iskusni stručnjak tvrdi da se ne plaši otkaza.

"Imam ugovor. Vi puno pišete i govorite o tome da odlazim, ali ja sam miran. Ako klub želi nešto da menja, moraće prvo da priča sa mnom".

