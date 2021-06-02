ARNAUTOVIĆ I DRAGOVIĆ PREDVODE AUSTRIJU: Zvezdino novo pojačanje glavni adut na spisku selektora za EP!

Na spisku od 26 igrača koji će predstavljati Austriju nalaze se i trojica fudbalera srpskog porekla Aleksandar Dragović, Saša Kalajdžić i Marko Arnautović.
Austrija će nastupati u Grupi C, zajedno sa Holandijom, Ukrajinom i Severnom Makedonijom
Golmani: Danijel Bahman (Votford), Pavao Pervan (Volfsburg), Aleksander Šlager (Linc ASK).
Odbrana: David Alaba (Real Madrid), Aleksandar Dragović (Crvena zvezda), Marko Friedl (Verder Bremen), Martin Hintereger (Ajntraht Frankfurt), Stefan Lajner (Borusija Menhengladbah), Filip Lienart (Frajburg), Stefan Poš (Hofenhajm), Kristofer Trimel (Union Berlin), Andreas Ulmer (RB Salcburg).
Vezni red: Julian Baumgartlinger (Bajer Leverkuzen), Krištof Baumgartner (Hofenhajm), Florijan Grilič (Hofenhajm), Stefan Ilsanker (Ajntraht Frankfurt), Konrad Laimer (RB Lajpcig), Valentino Lazaro (Borusija Menhengladbah), Marcel Sabicer (RB Lajpcig), Luis Švab (Lucern), Ksavijer Šlager (Volfsburg), Alesandro Šef (Šalke 04).
Napad: Marko Arnautović (Šangaj), Mihael Gregorič (Augzburg), Saša Kalajdžić (Štutgart), Karim Onisivo (Majnc).
Beta