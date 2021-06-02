ARNAUTOVIĆ I DRAGOVIĆ PREDVODE AUSTRIJU: Zvezdino novo pojačanje glavni adut na spisku selektora za EP!

Očekuje vas nova prilika za posao koji će vam doneti pozitivne okolnosti i rezultate, kao i mogućnost napredovanja. Otvoreno ćete pokazati interesovanje ...

Možete da očekujete opuštenu atmosferu u komunikaciji s poslovnim okruženjem. Uživate u neobaveznom flertu sa osobom koja vam se dopada. Spremni ...

Možete da očekujete opuštenu atmosferu u komunikaciji s poslovnim okruženjem. Uživate u neobaveznom flertu sa osobom koja vam se dopada. Spremni ...

Pred vama su novi izazovi na poslovnom polju. Očekuje vas faza u kojoj ćete biti nekako nezadovoljni. Neka osoba iz prošlosti će pokušati ...

Moguće je da imate dosta problema u odnosu sa saradnicima i da nekad jednostavno gubite strpljenje. Sve ide kao što ste želeli. Možete da očekujete ...

Moguće je da vam dolazi vreme promena. Nećete još dugo ostati na istom radnom mestu, iako tako nešto ne očekujete. Nije vam preterano povoljan ...

Nemojte da očekujete previše od današnjeg dana jer neki vaši planovi ne mogu biti ispunjeni do kraja. Želite da se pomirite sa osobom ...

Maksimalno ste posvećeni poslu i spremni da se posvetite ostvarenju dobrih rezultata. Lako se upuštate u novu vezu i spremni ste da novoj osobi ...

Potrebno je da pokažete inicijativu kako biste na poslovnom polju uspeli da ostvarite sve svoje ciljeve. Osoba koja vam se dopada pokazuje da joj je stalo ...

Ukoliko budete zatražili pomoć za posao koji vam teško ide, neko od saradnika će vam priskočiti u pomoć. Važno je da sa voljenom osobom iskreno ...

Moguće je da ćete imati priliku da razjasnite neke okolnosti koje su vas na ovom polju sprečavale da napredujete. Komunikacija sa voljenom osobom bi mogla ...