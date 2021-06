TETOVIRANI HRVAT OTKRIO: Trebalo je da pređem u Partizan, kada su to čuli u Hrvatskoj, počeli su da me vređaju i prete mi

Hrvatski fudbaler Tonči Kukoč otkrio je tamošnjoj javnosti da mu je pre šest godina pripao transfer u Partizan. Nekadašnji levi bek splitskog Hajduka koji danas igra u Opatiji tvrdi da je zbog želje da zaigra u Srbiji bio na meti hrvatskih nacionalista koji su ga vređali i pretili mu.

- Dok sam igrao za Livorno tražio me Siniša Mihajlović i nudio 1.5 miliona evra da pređem u Sampdoriju, ali je predsednik mog tadašnjeg kluba za mene tražio dva miliona evra, tako da nije došlo do transfera - rekao je Tonči Kukoč (30), koji nosi nadimak "Bezobrazna ljevica" u podkastu portala Index.

O pozivu Partizana govorio je sa ushićenjem, mada nije precizirao koji trener ga je tražio. Ta 2015. godina bila je turbulentna za crno-bele, jer su se na trenerskoj klupi menjali Marko Nikolić, Zoran Milinković, Ljubinko Drulović i Ivan Tomić.

- Dobio sam poziv Partizana da je to to i da krenem na srpsku granicu. Međutim, oni su taj dan izgubili utakmicu i njihov trener, koji me želeo dovesti, dobio je otkaz. Mene su tu napali, izvređali... Kako ideš u Srbiju, kako te nije sram?

Tonči Kukoč veruje da bi odlaskom u Partizan sigurno napravio više u karijeri.

- I šta se onda dogodi? Za Dinamo potpiše Srbin Komnen Andrić i nikome ništa! Dakle, mi u 2021. se još uvek vadimo na nacionalizam. Svoje dete neću učiti niti o nacionalnostima niti o nacionalizmu - poručio je 30-godišnji Kukoč.

Tonči Kukoč koji igra na poziciji levog beka posle Hajduka napravio je internacionalnu karijeru. Nosio je dres CSKA iz Bugarske, a u Italiji bio je član Breše, Livorna i Koma. Posle toga igrao je za Zrinjski, Honved (zajedno sa sadašnjim fudbalerom Partizana Filipom Holenderom), Kisvardu, dok je danas član Opatije i igra u drugoj ligi. U Hrvatskoj je poznat i po svojim tetovažama.

Kurir sport