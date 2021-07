VIDEO, UŽIVO! IVANIĆ PRED POLUVREME PROBIO BEDEM LUČANACA: Crvena zvezda - Mladost Lučani (1:0)

Drugo poluvreme

46. minut - Utakmica je nastavljena

Drugo poluvreme

45+2. minut - Kraj prvog poluvremena

45. minut - GOOOOOOOOOOL 1:0, Ivanić! Osličnim udarcem vezista je postigao prvi prvenstveni gol Zvezde u novoj sezoni

33. minut - Tumbasević je udarcem iz daljine zagrejao dlanove Milana Borjana

31. minut - Falko je imao dobru ideju da proigra Rodića, ali je Maksim Milović ponovo bio odlično koncentrisan i pravovremeno istrčao

28. minut - Dragović je napravio izlet u kazneni prostor rivala posle napada koji je i sam započeo. Dobro je skočio na centaršut Rodića i šutirao u okvir gola, ali je Milović bio siguran

23. minut - Mladost je došla da se nadigrava, što pokazuje i činjenica da su oba tima do sada izvela po četiri kornera

13. minut - Zvezda ima inicijativu, ali za sada bez stopostotonih prilika

8. minut - Falko je uputio prvi udarac u okvir gola

1. minut - Pokušao je Mirko Ivanić levom nogom

1. minut - Utakmica je počela

Prvo poluvreme

Crvena zvezda: Borjan - Pankov, Dragović, Eraković, Rodić - Sango, Kanga - Falko, Katai, Ivanić - Dioni Mladost: Cvetković, Leković, B. Milošević, Mićević, Baha, Tumbasević, Radivojević, S. Jovanović, Lambulić, Kos

Sastavi

Šef stručnog štaba crveno-belih Dejan Stanković ističe da bi sve bilo drugačije da je ligaško takmičenje započelo pobedom, kao i da su potrebne utakmice kako bi se uhvatio takmičarski ritam:

’’Dolazimo iz utakmice gde nismo uzeli kompletne bodove i iz poraza sa gostovanja u Kazahstanu i sigurno da meč protiv Mladosti treba da nam vrati pobednički ritam. Utakmica u kojoj neće biti kalkulacija, kao ni do sada. Očekujem dobar meč, da povratimo samopouzdanje i napravimo dobru uvertiru pred sredu. Gledao sam utakmicu Mladost - Radnički i nerealno mi je da se završilo 0:1, kada su Lučani zaslužili da dobiju sa velikom razlikom. Igraju direktno, mnogo trče, vrše presing, ne menjaju svoj stil igre bili domaćini ili gosti. Od prvog momenta treba da nametnemo našu igru. Domaćini smo, igramo pred našim navijačima i samo idemo na pobedu. Gol u pravo vreme je ključan. Zvezda je jednako rezultat. Da smo pobedili Vojvodinu 1:0, to bi bilo potpuno drugačije. Priželjkujem baš takvu utakmicu, ali da postignemo gol u pravo vreme kako bi olakšali dalji tok meča. Ne možemo za četiri dana da zaboravimo ono što je urađeno prošle godine. U Zvezdi se piše istorija, ali se ne živi od starih zasluga i toga smo svesni takođe. Zdravstveni bilten je dobar. Gajiću je ispalo rame, ali doktor je uspeo da ga vrati i kroz konsultacije sa njim dobili smo informacije da je to bol i da se time ne reskira ništa više. Trebaju nam utakmice, da malo uhvatimo takmičarski ritam, pobedimo i slično. Što se samog sastava tiče, imamo trening večeras i sutra ceo dan. Videćemo za štoperski tandem. Dosta se priča o Degeneku koji je fenomenalan momak i profesionalac i na njega nemam nikakvu zamerku. Prošle su dve utakmice i to ako sad nije u prvom planu, ne znači da neće biti. Počeće Dioni kao napadač. Verujemo u njega, nema razloga da ne bude tako, nadam se da će na svom debiju na Marakani osetiti šta znači nositi dres Zvezde i da će ga ukrasiti golom. Što se bonusa tiče, tu imam dilemu.’’

Šef stručnog štaba gostujućeg tima Ivan Stefanović ističe da se crveno-belima ne preti, da imaju ulogu apsolutnog favorita, ali da će njegova ekipa dati sve od sebe da ostavi dobar utisak:

’’Ne preti se Crvenoj zvezdi i ulogu apsolutnog favorita prepuštamo domaćinu. Idemo gore da se nadigravamo i da damo sve od sebe kako bismo ostavili pozitivan utisak. Ohrabruje nas igra i šanse protiv Kragujevčana, i uveren sam da ćemo dati maksimum i predstaviti se fudbalskom auditorijumu u pozitivnom svetlu.’’

Meč između Crvene zvezde i Mladosti igra se sa početkom u 21 čas.

