DEJAN STANKOVIĆ PRED KAIRAT: Ako budemo na nivou, neće biti problema!

Trener fudbalera Crvene zvezde Dejan Stanković rekao je da će njegov tim u revanšu protiv Kairata tražiti prolaz.

Crveno-beli sutra od 20.30 sati dočekuju Kairat u revanš meču drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona, a prvi meč završen je pobedom kazahstanskog tima 2:1.

"Ako budemo na nivou koji se očekuje od nas, ne bi trebalo da bude problema. Izvukli smo dosta stvari iz prve utakmice koje nisu funkcionisale i koje nećemo ponoviti sutra. Prošle godine kada smo igrali kvalifikacije za Ligu Evrope smo priželjkivali revanš. Tada je bio jedan meč, bez popravnog. Ove godine imamo šansu da pred navijačima ispravimo greške koje smo napravili u Kazahstanu", rekao je Stanković na konferenciji u Medija centru na stadionu "Rajko Mitić".

Stanković ističe da je navikao na to da ekipe protiv Crvene zvezde igraju defanzivno.

"Uglavnom igramo protiv "bunkera", nekad to bude lakše, nekad teže. Otvaranje utakmice i gol u ranoj fazi meča, u prvih 15 minuta meča je rešenje ili recimo prekid. Radimo mnogo na tome, jer nam je prekid prošle godine bilo jedno od jačih oružja i tada smo na takvim utakmicama gde su naši igraci dobro čuvani i duplirani, to koristili. Svaki protivnik ima želju da se pokaže protiv Zvezde. Blok, individualni kvalitet, visok presing i brza reakcija - tako se rešava "bunker", a mi takve mečeve igramo u 85 posto utakmica u sezoni, racunajuci i Evropu".

foto: Fk. Crvena zvezda

Šef stručnog štaba Zvezde upitan je kakvu igru očekuje od protivnika.

"Dosta toga zavisi od nas, da li će se povući ili će hrabro igrtai kao u Kazahstanu. Oni imaju dobru reakciju na izgubljenu loptu i to treba da okrenemo u našu korist, u suštini da ih odaljimo što više od gola. Prekid je njihovo važo oruzje, pa čak i aut. Možda zvuči glupo, ali oni iz auta, pogotovo sa desne strane ubacuju loptu u peterac i ponašaju se kao da je korner, doslovno im pet-šest igrača bude u završnici. Mnogo stvari zavisi od nas, znamo i m vrline i mane i opet kažem, radićemo na tome da se oni brane".

Stanković je istakao da je zdravstveni bilten ekipe dobar.

"Svi su zdravi sem Gajića kom je ispalo rame, to sam rekao i pre Lučana, dok je Katai dobio mnogo"batina" na tom meču sa Mladosti, ali to su udarci od kojih se oporavlja. Ostatak grupe je zdrav i nece biti "revolucija" što se tiče sastava. Zvezda je jednako rezultat, kada je to dobro, onda je sve pozitivno. Momci su svesni važnosti, znaju šta i kako igramo, i to je samo jedna karika u lancu utakmica i ka njoj fokusirano gledamo. Kad to prođe, videćemo šta i gde. Verujem u igrače, to je ozbiljna grupa momaka. Jedna loša utakmica, tačnije slabije poluvreme može da se "zalomi", već u nastavku igre u Kazahstanu smo bili bolji. Verujem da ćemo biti fokusirani sa željom, a kada mi to dobro radimo, protivnik je u problemu".

Stanković je napravio pralelu sa prošlom godinom, kada se igrao samo jedan meč, a Crvena zvezda u većem delu kvalifikacija bila gost.

"Bilo je teže tad nego sad. Ne znam da li to objektivno ili subjektivno gledam, ali mnogo veći pritisak je bio u ovim danima prošle godine. Značilo bi nam na psihološkom planu da prođemo - jedan pritisak manje. Svaki prolazak je skidanje "ranca". Međutim, svaki igrač zna šta je Zvezda, ne gledaju pojedinačno i nisu egoisti, zbog toga osećaju još veći pritisak. Sutra idemo da prođemo".

foto: www.crvenazvezdafk.com

Komentarisao je i činjenicu da Crvena zvezda utakmice koje "život znače" igra na početku sezonu.

"Bilo bi nam lakše da je to na kraju sezone, ali mi ih uvek igramo na početku. I to posle jakih pripremam, ali ne želim da tražim izgovore. Ulazimo u zahtevan ritam, i svesni smo toga, ali bilo bi nam lakše da su nam te ključne utakmice na kraju sezone. Mi sad imamo dosta da izgubimo. Lestvicu smo podigli visoko, svi žele da se pokažu, ali niko titulu nije izgubio u julu i avgustu, tako da strpljen - spašen i bez drame", kaže Stanković, koji je rekao da m je žao što stadion neće biti pun, ali da se raduje dečijoj energiji sa tribine.

"Presrećan sam što će deca biti tu, imaćemo njihovu energiju. Ipak, faliće pun stadion, to bi nam u ovom trenutku tako dobro došlo, ali svaki zvezdaš koji bude na tribinama ce "veslati" u istom pravcu kao i mi", zaključio je Stanković.

Tanjug