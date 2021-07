SLOVACI ZNAJU SLABE TAČKE PARTIZANA! Dunajska streda najavljuje iznenađenje!

Povodom utakmice govorili su trener slovačkog kluba Antal Nemet i jedan od najboljih igrača, reprezentativac Mađarske Andraš Šefer.

Nemet je istakao kvalitet rivala, naglasio da Partizan ima snažan tim, ali je uveren da DAC može da napravi iznenađenje.

''Izgubili smo 1:0 u Beogradu od snažnog rivala, ali naš plan je i dalje da sutra pobedimo i prođemo dalje. Cenimo Partizan kao kvalitetnu ekipu, ali takođe ima i neke slabe tačke i nadam se da ćemo uz pomoć naših navijača uspeti da napravimo iznenađenje, pobedimo i prođemo u sledeću rundu, rekao je Nemet i dodao:

Bili smo pod pritiskom u jednom delu utakmice u Beogradu, ali analizirali smo igru i videli smo i znamo da je to uglavnom izazvano našim greškama, pa je veoma važno da sutra ne pravimo takve greške i da dođemo do većeg broja šansi u ofanzivi'', naglasio je on.

Slično razmišlja i Andraš Šefer.

''Mislim da je trener sve rekao, ali u drugom poluvremenu prve utakmice bili smo na istom nivu u nekim elementima igre, čak i bolji, pa se nadam da ćemo to pokazati i sutra. U ekipi je dobra i pozitivna atmosfera, sa željom da napravimo iznenađenje'', poručio je Šefer.

