DELIBAŠIĆ POSLE DEBAKLA U ŠVEDSKOJ! Nismo imali šanse, igrali su fudbal kakav ne viđamo u Srbiji

Pomoćni trener Čukaričkog Pavle Delibašić ovako je video dešavanja na meču u Švedskoj.

- Šta reći posle ovakve utakmice kada ekipa primi pet golova. Čestitke domaćinima na fenomenalnoj igri koju mi nažalost i ne gledamo u Srbiji. Teško i bolno veče za klub. Sa prvim timom sam četiri godine, ovakav poraz nismo doživeli. Imali smo korektan rezultat iz Beograda, ali nismo mogli da im pariramo ni u jednom segmentu - priznao je pomoćni trener Pavle Delibašić.

On kaže da je atmosfera u timu poremećena.

- U svlačionici sada nije najbolja atmosfera da bi se pričalo o analizi meča, bitno je da se sada prespava. Nismo se adaptirali ni na podlogu, nismo imali ni sreće. Ali nemamo za čim da zalimo jer nismo ni imali šanse. Zašto je to tako, to je pitanje za dublju analizu. Utakmica je tako tekla da smo bili prinuđeni da budemo bliže našem golu jer su nas naterali na to, nismo mogli da izdržimo pritisak posle gola, možda bi to bilo i drugačije. Da li smo mogli posle 3:1 da uradimo nešto, opet bi to bilo teško. Pokušali smo i promenom formacije, ali ni time nismo uspeli nešto mnogo da poremetimo - zaključio je Delibašić.

Kurir sport