SRPSKI GOLMAN KOJI BRANI ZA ŠERIF OTVORIO DUŠU: Nisu me slučajno snimili kako se krstim u Zagrebu!

Da favoriti ne moraju uvek da opravaju tu ulogu i da nam fudbal svake sezone donese nove junake – dokazali su upravo fubaleri Šerifa, na čelu sa trenerom Jurijem Vernidubom i golmanom Dušanom Markovićem.

Naime, Šerif se prvi put plasirao u Ligu šampiona i zato je Marković idealan sagovornik za nas. Marković je govorio o očekivanjima na startu sezone, planovima, ali i eliminaciji Crvene zveze i Dinama.

foto: Starsport

Šerif je prvi put u elitnom evropskom takmičenju. Kakav je osećaj biti deo istorije?

- Osećaj je neverovatan, kako za mene tako i za saigrače, ali i sve ljude u zemlji. Drago mi je što sam ja sa njima ispisao tu istoriju i što ćemo dovesti fubalske zvezde kod nas – rekao je Marković na početku razgovora za Meridian sport.

Nimalo lak put u kvalifikacijama za Ligu šampiona nije imao moldavski tim, a o tome svedoči i Markovićeva izjava o očekivanjima u timu.

- Od prvog kola smo krenuli jako i pripremali smo se. Od trenutka kada sam došao, kao i stručni stab i treneri imali smo isti cilj, spremali smo se za Evropu. Bio je cilj Liga konferencija, pa Liga Evrope, ali iskreno - na početku bilo je teško zamislivo da ćemo igrati Ligu šampiona. Zato je ovo neverovatan uspeh za nas – podvukao je Marković.

Dotakao se Marković i duela sa Crvenom zvezdom i izneo zanimljivo zapažanje.

- Posle svega mogu iskreno da odgovorim. Drago mi je što smo prošli Zvezdu, zato što smatram da to što su oni (Zvezdaši) napravili, ali i mediji u Srbiji, nije dobro. Oni su se već videli u utakmici protiv Dinama i ponižavali Šerif raznim izjavama kako im maltene i nismo neki protivnik. Više su se bavili Dinamom nego pripremom utakmice protiv nas. Siguran sam da su sa tim razmišljanjem i igrači ušli u meč i to im se obilo o glavu. Nemam nikakav osećaj što se tiče Zvezde, svi znaju da dolazim iz Rada, tako da što se neme tiče - ja sam igrač Šerifa i to je to – istakao je Marković, a onda prokomentarisao i atmosferu na tribinama:

foto: Starsport

- Igrao sam u Srbiji i doživeo sam taj ambijent, ali ljudima iz stručnog štaba i momcima sa kojima igram je bio šok kada su izašli na teren „Marakane“. Pod tim pritiskom su odlično izgurali i nisu podlegli pritisku. Ponosan sam na ovaj tim zbog toga, jer mnogo veći igrači i imena bi možda poklekli u takvoj atmosferi – rekao je Marković.

Nakon Crvene zvezde, na red je došao i Dinamo. Mnogo skuplji i iskusniji tim, ali ovog puta – ne i bolji.

- Da, činjenica je da su skuplji. Dali smo sve od sebe da se ta razlika ne vidi na terenu. Mnogo smo se pripremali za tu utakmicu, analizirali... Poslednjih nedelju dana bilo je odloženo prvenstvo i svu snagu smo usmerili da se pripremimo za taj meč.

foto: Pritnscreen

Veliku pažnju privukao je i njegov potez na kraju utakmice, kada se prekrstio, a kamerama to nije promaklo.

- Nisam video snimak dok mi nisu poslali. Krstim se i pre utakmice i to mi je neki ritual. Verujem u Boga kao što verujem da nisu kamere taj trenutak slučajno snimile – kaže Marković.

