NADOBUDNI KLINAC SE VRATIO U JUNAJTED! Jedan detalja iz prvog boravka u Mančesteru zauvek je promenio Ronalda i fudbal VIDEO

„Mančester junajted sa velikim zadovoljstvom može da potvrdi da je postigao dogovor sa Juventusom o transferu Kristijana Ronalda, ostaju detalji oko ličnih uslova, vize i medicinskih pregleda.

Kristijano je petostruki dobitnik Zlatne lopte, osvojio je više od 30 trofeja tokom karijere, uključujući i pet titula Lige šampiona, četiri Svetska klupska prvenstva, sedam titula u Engleskoj, Španiji i Italiji, kao i Evropsko prvenstvo sa Portugalom.

U svom prvom boravku u Mančester junajtedu na 292 utakmice je postigao 118 golova.

Svi u klubu se raduju njegovom povrtaku“, naveo je Junajted u saopštenju.

Detalji transfera još nisu zvanično objavljeni, ali ne bi trebalo da to odskače od prethodnih priča koje su glasile: oko 30.000.000 evra, koliko bi trebalo da iznosi i plata Portugalca na godišnjem nivou.

Ovo je Portugalcu drugi boravak u Mančesteru. Kristijano Ronaldo je 2003. godine prešao iz Sportinga u Mančester junajted za 16,1 milion evra.

Tokom šest godina u Mančesteru, Ronaldo je bio jedan od ključnih igrača u timu legendarnog trenera Ser Aleks Fergusona.

Kristijano Ronaldo je u Mančester junajtedu bio od leta 2003. do leta 2009. godine. Za to vreme je na 292 meča dao 118 golova, triput osvojio Premijer ligu, jednom Ligu šampiona, jednom klupsko prvenstvo sveta, u dva navrata Liga kup, a po jednom FA kup i Komjuniti šild.

Kada je 2003. stigao iz rodnog Portugala u Mančester junajted, odmah je pokazao da ne samo da je vešt sa loptom već i da zna da iznudi faul.

Toliko je dobro znao kako da se postavi da je sebe u duelima postavljao tačno onako kako treba da bi se njemu, odnosno ekipi za koju je igrao, dodelio prekršaj. A onda je tome Fergijev pomoćnik rešio da stane na put - Volter Smit, je često bio glavni na treningu.

Videvši šta sve "nadobudni klinac" radi, a stalno je tražio faul kada ne bi s loptom ostvario ono što je zamislio, Volter je došao na ideju koja je, kada je sprovedena u delo, od mladog Portugalca napravila istinsku zvezdu.

O tome svedoči Kristijanov nekadašnji saigrač, Daren Flečer:

"Slušajte, kada je (Ronaldo) došao u Junajted, bilo mu je baš teško, pa čak i u svlačionici. A na terenu bi se dešavalo da dugo drži loptu, još uvek nije brzo ni donosio odluke... Mučio se, nema šta. Ali, mogao on je s tim da se nosi, velika je on ličnost bio, videlo se i tada. U samo nekoliko godina, uz lične treninge, teretanu... postao je apsolutno čudovište od posvećenog profesionalca. Međutim, nema sumnje da mu je okruženje u Mančester junajtedu tome pomoglo. Jednog dana je Volter došao na trening i rekao pred meč između nas samih da će se igrati po novom pravilu. Samo je izgovorio: 'Nema faula!'. Znao sam da je to definitivno zbog Ronalda", prisetio se Flečer.

Otkrio je i šta se potom desilo.

"Momci su počeli da uleću jedni u druge, a 'Roni' (Ronaldo) je dobijao prilične fudbalske batine. Do tog časa ne biste baš mogli da za svako malo iznudite prekršaj, ali mogli ste, naravno, da dobijete traženi faul. On se jako vešto u tome postavljao, iznudio bi faul, smejao se, dobio odmah loptu. I, Volter je prosto odlučio da više nema prekršaja na treningu. Ronaldo je besneo dve nedelje, pitao je 'Ko je taj Škot? Šta je ovo?!'. Mislim, mi smo uklizavali i ovako i onako na treninzima u Junajtedu, ali, kada smo saznali da neće biti dosuđeni prekršaji... Uglavnom, iskren da budem, neverovatno je kako je Roni počeo da vodi loptu, da trči. Prosto je shvatio da više neće dobiti nijedan faul, pa nije više ni pokušavao da se svoje stare taktike drži. A onda je počeo da daje sve više golova, da se sve bolje pozicionira na mesta odakle može da zatrese mreže. Slušajte me, možda je mala stvar, ali mislim da je u drugom delu te početničke sezone, kada je Volter Smit uradio to što sam rekao, Ronaldo napravio veliki iskorak. Nemojte da me shvatite pogrešno, ali on je zaista napravio ogroman napredak posle te odluke (o igri bez prekršaja na treningu)", rekao je Daren Flečer.

Kurir sport