BIBRAS NATHO: U derbiju moraš da završiš utakmicu, i to je fudbal! VIDEO

Fudbaleri Partizana izjavili su da je njihova ekipa bila bolja u večerašnjem "večitom" derbiju protiv Crvene zvezde, izuzev na početku meča, i da je zaslužila pobedu.

"Prvih 15-20 minuta smo igrali nekako bojažljivo. Zvezda je bila za nijansu bolji rival, ali od tog momenta smo samo mi postojali na terenu. Igrali smo dosta bolje, stvarali šanse, dali gol. Ostaje žal što nismo dali još neki gol i priveli utakmicu kraju jer mislim da je najrealnije bilo da danas pobedimo. Na kraju smo primili naivan gol", rekao je Miloš Jojić.

Fudbaleri Partizana i Crvene zvezde odigrali su večeras nerešeno 1:1, u derbi meču devetog kola Super lige Srbije.

Crno-beli su poveli u 165. "večitom" derbiju golom Bibrasa Natha u 36. minutu, a izjednačenje i bod Crvenoj zvezdi na stadionu u Humskoj doneo je Aleksandar Katai u 83. minutu.

Partizan je i dalje prvi na tabeli, sada ima 22 boda, dva više od crveno-belih.

"Mislim da smo imali tri-četiri dobre šanse... Samo da smo bili malo koncentrisaniji, da smo postigli i taj drugi gol. Slabije smo ušli u utakmicu, dok nismo došli do svoje igre, nakon čega smo uspostavili kontrolu. Nesrećno smo primili gol na kraju", rekao je Slobodan Urošević.

"I dalje smo na dva boda prednosti, trudićemo se da nastavimo da pobedjujemo i održimo prednost", dodao je on.

Svoje utiske izneo je i strelac gola Bibras Natho:

"Ušli smo u meč sa idejom da ćemo pobediti. Pokušali smo to i da uradimo. Stvarali smo mnogo šansi, ali smo i promašivali“, rekao je posle meča Natho.

Utakmica mora da se "zatvori".

"U derbiju moraš da znaš da završiš utakmicu, da daš još taj jedan gol, da kako se kaže ‘ubiješ’ utakmicu. Ali, i to je fubdal. Sada moramo da zaboravimo i da nastavimo dalje, šampionat se nastavlja. I kada pobediš u derbiju to ne znači da ne moraš da pobeđuješ u drugim utakmicama. To je ono što nam je sada važno“, dodao je.

"Situacija je takva kakva i je i jasno nam je da moramo da pobeđujemo u svim utakmicama. Jedini način za to je da idemo meč po meč, da budemo koncentrisani i mislim da to možemo da uradimo“, zaključio je Natho.

01:05 BIBRAS NATHO: U derbiju moraš da završiš utakmicu, i to je fudbal! VIDEO

Fudbaleri Partizana će u narednom kolu domaćeg šampionata gostovati Mladosti.

Kurir sport