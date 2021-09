UŽIVO, VIDEO: Partizan - Spartak (20:15), Stanojević sa Terzićem napada Subotičane!

Sastavi:

Partizan: Popović – Miljković, Vujačić, Saničanin, Obradović – Zdjelar, Šćekić – Terzić, Natho, Menig – Rikardo. Spartak: Dubljanić – Šimura, Bogićević, Ivančević, Srećković, Bjelica, Bogdanović, Dunđerski, Savković, Šćepanović, Tufegdžić.

Šef stručnog štaba crno-belih Aleksandar Stanojević govorio je o situaciji sa Sejdubom Sumom, a onda naglasio da se način funkcionisanja u klubu neće menjati, već samo igrači:

’’Moji igrači su svesni kako treba da funkcionišemo i šta je osnovni zadatak Partizana. Pre pobeda i bilo čega je da poštujemo grb i da svi znamo šta znači nositi grb Partizana. To je važnije od bilo koje druge situacije. Menjaće se igrači i generacije, ali ovo se nikad neće menjati. Imate Rikarda koji ne bira utakmice, igra pod injekcijama. Da ne pričam o igračima iz omladinske škole. To je posebna energija. Onda shvatite kakvi su to momci i koliko je tu Partizan iznad svega i iznad ličnog pokazivanja i dokazivanja. Spartak je dinamična ekipa koja napada sa dosta igrača. Promenićemo određene igrače, znate da za svaku utakmicu menjamo 50-60 odsto igrača. Vidite da kod mene nema standardne ekipe. Možda je samo Rikardo nezamenljiv, sve ostale menjamo. Svako se oseća da je važan član.’’

Meč 11. kola Linglong Tire Super lige Srbije između Partizana i Spartaka igra se u nedelju 26. septembra 2021. godine, sa početkom u 20:15 časova.

Kurir sport