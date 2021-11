LEGENDARNI AS MANČESTERA RAZOČARAN: Vreme je da Solskjer ode! Ne vidim nikakvu filozofiju u igri Junajteda!

Proslavljeni fudbaler Mančester junajteda Rio Ferdinand smatra da je vreme da Ole Gunar Solskjer napusti klupu tima sa Old Traforda.

Bivši defanzivac Crvenih đavola razočaran je igrom Junajteda.

"Gledam naš tim svake sedmice i pitam se šta će uraditi taktički. Ne vidim nikakvu filozofiju ili identitet u igri Junajteda. Zbunjen sam", iskren je Ferdinand.

Englez ne krije da je imao velika očekivanja nakon letnjeg prelaznog roka i da je razočaran rezultatima.

"Posle letnjeg prelaznog roka svi smo bili uzbuđeni. Na početku sezone smo mislili da je to to".

Ferdinad je od samog starta bio skeptičan kada je reč o Solšeru.

"Da li bi on mogao da napravi od nas šampione? Nisam bio siguran, ali sam se nadao da je sposoban za to. Ali na osnovu ovoga što sam video ove sezone, sa ovakvim timom, osećam da je vreme da se palica preda nekome ko može da odvede tim do vrha", kaže bivši as Junajteda.

foto: Profimedia

Kurir sport/SK