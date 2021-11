SVETLOST HIT ZONSKOG FUDBALA: Fudbaleri Svetlosti iz Badnjevca najveće iznenađenje u Zoni Jug

BADNJEVAC KOD ŽITORAĐE – Gotovo velika većina i onih najvećih fudbalskih zaljubljenika da nije ni čula za Fk Svetlost iz Badnjevca. Od ove polusezone, verujemo da nema nekog fudbalskog fanatika koji se nije zapitao – Gde je taj Badnjevac?

A sve to zahvaljujući partijama fudbalera Svetlosti, koji trenutno posle 13 od 14 gola u Zoni Jug drže lidersku poziciju na tabeli. Sa Badnjevčanima isti broj bodova ima i Jablanica iz Medveđe, ali su Badnjevčani bili bolji u direktnom okršaju 4:0. Prvenstvo je krenulo traljavo remijima u Alakincu i Žitorađi, ali je onda krenula ’’Šimijeva kaznena ekspedicaija’’ kako lokalni mediji nazivaju ekipu koju predvodi legenda leskovačkog fudbala Dragan Stanković – Šimi. Trenutni saldo na tabeli kaže da fudbaleri Svetlosti imaju 8 pobeda, 4 remija i samo jedan poraz.

Ovakvi rezultati dobijaju još više na težini kada se zna da ovo selo u opštini Žitorađa ima nešto više od 800 ljudi i ne igra kao domaćin svoje mečeve u Badnjevcu, već u par kilometara udaljenom Pukovcu, gde ruku na srce kako kažu, imaju osećaj kao da su kod svoje kuće.

- Žalosno je što pravimo ovakve rezultate kao ’’beskućnici’’ kako nas pojedini mediji nazivaju. Ovaj izraz možda jeste grub, ali je realan i istinit. Igramo van svoje kuće, u Pukovcu, gde su svi prema nama domaćinski nastrojeni od ekonoma do navijača, a sve to zahvaljujući velikom čoveku i fudbalskom radniku Milošu Mitroviću. Ne manjka ni publike, ’’sestrići’’ su nas prihvatili kao svoje, a naši navijači idu sa nama i u Bujanovac i Kuršumliju, ali ostaje gorak ukus zbog toga što već treću sezonu svi nam obećavaju stadion i uslove, a niko konkretno ne pomaže. Obraćali smo se svima, ali odgovora još uvek nema. Sve je još uvek na stand by statusu. – iskren je Dejan Dinić, sportski direktor Fk Svetlosti.

1 / 4 Foto: N. Tonić

A da ne mora da Svetlost brine ni za budućnost govore u prilog i partije mladog čuvara mreže Andrije Ilića (19) koji je ujedno i najmlađi prvotimac badnjevčana. On je na 13 utakmica ove sezone čak 7 puta sačuvao mrežu netaknutom a primio je 6 golova na preostalih 6 mečeva, i zaustavio nekoliko kaznenih udaraca, pa je uz Marjanovića, najbolje ocenjeni fudbaler Svetlosti. Pored njih tu su i mnoga srpskoligaška imena Stojković, Perović, Jovanović i drugi.

A o kakvim je majstorima reč govori i podatak da su igre ekipe iz ovog malog mesta danima unazad glavna fudbalska tema u Leskovcu, pre svega zbog toga što ih vodi Leskovčanin, a onda i zbog partija protiv leskovačkih zonaša, koje su, po nekom nepisanom pravilu najbolja izdanja Fk Svetlosti. U poslednjem ovosezonskom kolu ekipa Svetlosti dočekaće doskorašnjeg lidera Jedinstvo iz Gornjeg Stopanja, i pobedom overiće titulu jesenjeg prvaka Zone Jug. I sve to kao ’’ilegalci’’ van svoje kuće. Kao najveći hit niželigaškog fudbala. Hoće li najromantičnija fudbalska priča ove jeseni dobiti srećan epilog. Hoće li fudbalsko umeće dobiti nagradu u vidu stadiona ili će i dalje Badnjevčani biti i dalje uskraćeni za bravure svojih fudbalera ostaje nam da vidimo. Do tada jedno je sigurno, i ko nije do sada znao, sada zna – ’’BESKUĆNICI’’ iz Badnjevca se ne šale! Gaze sve redom. I to je još jedna pobeda romantike nad modernim fudbalom. Kada jedno mestašce od jedva 800 duša se nalazi ispred gradova kao što su Prokuplje, Lebane, Leskovac idrugi.

Fudbal još uvek ima dušu...

N. Tonić / Kurir sport Foto: N. Tonić