HOĆU SRBIJU I HRVATSKU U FINALU MUNDIJALA! Zdravko Mamić o uspehu Orlova: Uvek sam govorio da imate bolje igrače od nas!

Tvorac modernog Dinama iz Zagreba, kontroverzni Zdravko Mamić, prokomentarisao je neverovatan uspeh koji su Srbija i njegova Hrvatska ostvarili u kvalifikacijama za Mundijal u Kataru.

Hrvati su na svom terenu uz dosta sreće savladali Rusiju i izborili direktan plasman na Svetsko prvenstvo, dok je Srbija srušila moćni Portugal na Lužu i puput komišija zauzela prvo mesto u grupi i overila vizu za Katar.

Nekada prvi čovek aktuelnog šampiona Hrvatske govorio je za "Mondo" o plasmanu Srbije i Hrvatske na Mundijal, sjajnom Draganu Stojkoviću Piksiju i potencijalnom okršaju dve selekcije u Kataru.

Mamić kaže da je znao da će Piksi doneti uspeh Srbiji.

"Baš jutros kada sam se probudio pomislio sam kako sam dobar prognozer. Uvek su me u poslednjih 10-15 godina pitali kako to Hrvati tako postižu uspehe, a Srbi to ne mogu. Uvek sam objašnjavao da to nije nikakva mudrolija, nego da su Hrvati izgradili kult reprezentacije. Uvek su ujedinjeni oko reprezentacije. Vidite kad igra Hrvatska, ujedini se čitava dijaspora i navijači iz čitavog sveta, mediji, igrači, svi su u tome. I onda kad je došao Piksi u Srbiju, razgovarao sam s vašim kolegama, jer sam znao srpske probleme. A to su menadžeri koji kroje ekipu, guraju igrače svoje, da se ne gleda u zajedništvo..." kaže Mamić i dodaje:

"Rekao sam: "Videćete sad kad dođe jedan ozbiljan čovek". Jer ja Piksija ne poznajem, samo po viđenju, znam ga jer sam bio njegov navijač. Ali sam pretpostavio da ima harizmu koju je imao kao igrač i posle kao trener, da neće dozvoliti da se kompromituje. Rekao sam ako mu date mira da će vas Piksi proslaviti. I toliko sam sinoć bio silno ponosan da je moja prognoza bila tačna i da je Piksi uspeo".

Hrvat ističe da Srbija ima sjajne igrače i da je odigrala odliču utakmicu protv Portugala.

"Jednostavno, Srbija je uvek bila pojedinačno odlična, čudesne igrače ima. Uvek sam govorio da Srbija ima isto ili još bolje igrače, jer ste duplo veći od Hrvatske, imate veće tržište, u menadžerskom obimu ste jači od nas i ima mnogo više srpskih igrača po Evropi. Treba vam samo jedan ozbiljan čovek i to se pokazalo protiv Portugala. Zajedništvo, atmosfera i onda te i Bog nagradi na kraju".

Mamić otkriva i koji igrači iz naše reprezentacije mu se najviše dopadaju.

"Vlahović je spektakularan igrač! Milinković-Savić takođe, ne treba to ja da pričam, to su igrači koji su najtraženiji na svetu. Meni se naročito sviđa Tadić. Volim da gledam Tadića u dresu Ajaksa, on je u sve njihove uspehe ugradio možda i najviše. Srbija nikad nije imala problem igrača, već problem ličnosti koja je mogla da se odupre spoljnim pritiscima. To je Piksi doneo i dok je tu Piksi ili tako neko ko to može, Srbija će igrati svako Evropsko i Svetsko prvenstvo".

Mamić ne bi voleo da Hrvatska naleti na Srbiju u Kataru.

"Moj stav je uvek isti - dok se mentalitet ljudi na ovim prostorima ne promeni, i dok na utakmice Dinama, Partizana, Zvezde, Hajduka ne gledamo kao na sportski događaj, dotle ne želim da igramo protiv srpskih klubova ili protiv Srbije. Ne želim da bude učesnik "niskih strasti", meni je lepše da navijam za Hrvatsku, a onda posle toga da navijam za Srbiju. To je tako, šta ću ja sad "paliti" sa "dajte mi Srbe", "dajte da im mi pokažemo"... To je za primitivce. Ovako je lepo i atraktivno za priču i da se piše o tome, ali ja ne mogu tako da mislim o ljudima koje poštujem i volim" iskren je Mamić.

Međutim, popularni Maminjo ne bi imao ništa protiv da se Hrvatska i Srbija sastanu u finalu Mundijala u Kataru.

"Ja to želim... Ja želim da se mi sretnemo u finalu Svetskog prvenstva! Ili što dalje, bez demagogije. Ako već moramo da se sretnemo, onda nek bude pri kraju. Puno sreće i sve čestitke Piksiju, reprezentaciji i celoj Srbiji na plasmanu na Svetsko prvenstvo", poručio je Zdravko Mamić.

