BIVŠI REPREZENTATIVAC VERUJE U PIKSIJA I SRBIJU: Ako smo tukli Portugal, zašto bismo se plašili bilo koga?

Čini se da su pripreme, barem u javnosti, već uveliko počele, a pohvale za igru "Orlova" stižu sa svih strana. Čak i iz daleke Australije, preciznije - Sidneja, gde se nalazi srpski fudbaler i nekadašnji reprezentativac naše zemlje, Miloš Ninković.

"Orlovi" su oduševili igrom u odlučujućem meču protiv Portugala, ali Ninković ističe da su ga i iznenadili.

- Gledao sam utakmicu, to je bilo u šest ujutru po mom vremenu, i iskren da budem - nisam očekivao pobedu. Sada verovatno svi pričaju da su očekivali to, ali ja nisam, očekivao sam baraž. Nisam mislio da možemo da pobedimo Portugal tamo i to na način na koji smo ih pobedili - kaže Ninković, pa objašnjava i zašto: - Nisam imao ništa da zamerim našem timu, ali za mene je Portugal u top tri najbolje selekcije u Evropi. Igralo se pred njihovim navijačima, znamo kakve igrače imaju, nama je bila neophodna pobeda, a njima je bio dovoljan i remi... Najiskrenije kažem, nisam očekivao da možemo da ih dobijemo - kaže Ninković u razgovoru za Meridian sport

Istakao je srpski fudbaler i koliko znači dolazak Dragana Stojkovića Piksija na klupu Srbije, kao i koliko su igrači pozitivno reagovali na to.

- Svi su počeli da igraju jako dobro. Od samog početka sam znao, poznavajući Piksija i gledajući neke njegove ekipe koje su dolazile u Sidnej na pripreme, da će igrati napadački fudbal i da neće biti kaklulacija. Igraju kao tim, što je jako dobro, jer mi smo uvek imali dobre pojedince, ali nismo uspevali uvek dobro da ih uklopimo. Čim je Piksi preuzeo reprezentaciju rekao sam da može da vrati veru u srpski fudbal. Poslednji put su navijači verovali u naš državni tim kada je Radomir Antić bio tu - kaže Ninković.

Primećuje Ninković i da se vera u sprski fudbal polako vraća. U celom društvu.

- Igrači koji su tu znaju mnogo bolje od mene kakva je situacija bila pre nego što je Piksi došao, ali verujem da je sa njim sve mnogo bolje. To se i oseća po igračima, igri, atmosferi - naglašava Ninković i dodaje:

- Ljudi su već bili izgubili veru u srpski fudbal, niko nije dolazio da gleda, videlo se to i kada je Piksi došao, nije se osetio boljitak u smislu posete na utakmicama, ali posle ovog uspeha verujem da je već svima vraćena vera u srpski fudbal. I to je jako bitno. E, sada... To što mi odmah "idemo da osvojimo zlato na Svetskom prvenstvu"... - nasmejao se Ninković, pa dodao:

- Za nas je sada najbitnije da odemo na svako Evropsko i Svetsko prvenstvo, mislim da je to veliki uspeh. Ali, posle Portugala, mislim da ovaj tim može mnogo toga da uradi, ne pamtim kada je reprezentacija ovako igrala...

Imao je Ninković i poruku za mlade igrače.

- Prvenstvo koje sam ja igrao je meni takođe bilo prvo. Naši igrači su već igrali na mnogim velikim utakmicama, igraju u velikim klubovima i u jakim ligama, igraju i Ligu šampiona... Ali, ovo je nešto potpuno drugačije! Igrati za svoju zemlju na Svetskom prvenstvu... Liga šampiona ne može da se poredi sa tim! Biće sigurno velike treme i pritiska od strane javnosti, jer mi sada "moramo da osvojimo prvenstvo", ali bitno je da ostanu hladne glave, da čvrsto stoje na zemlji i igraju u takmice najbolje što mogu. Verujem da će ih Piksi dobro spremiti, a nadam se i malo sreći na žrebu. Mada, kada smo tukli Portugal, zašto bismo se plašili bilo koga?

Kurir sport