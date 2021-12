UŽIVO, VIDEO: ZVEZDA-RADNIK (18h), crveno-beli na grejačima žele OSVETU za jedini poraz! Stanković slavi jubilej!

TOK MEČA :

SASTAVI:

Crvena zvezda: Borjan, Gajić, Eraković, Dragović, Rodić, Srnić, Kanga, Ivanić, Ben, Katai, Pavkov.

Radnik: Ranđelović, Jokić, Radmanović, Bogdanovski, Milovanović, Subotić, Oreščanin, Medić, Nedeljković, Spasić, Janjić.

Stadion: "Rajko Mitić".

Sudija: Đorđe Maksimović.

- Vremenske neprilike stvorile su mnogo problema, većina utakmica je pomereno, ali ipak na Marakani će se igrati prema planu.

Trener fudbalera Crvene zvezde Dejan Stanković rekao je u najavi meča da pristup utakmici protiv Radnika iz Surdulice mora biti drugačiji, u odnosu na prvu prvenstvenu utakmicu dva kluba, kao i da je cilj ostvariti maksimalan učinak do kraja godine.

"Pristup utakmici mora biti drugačiji u odnosu na prvu utakmicu protiv Radnika (1:2). Za nas je meč u Surdulici bio jedno ozbiljno 'budjenje', hladan tuš", rekao je Stanković, preneo je klupski sajt.

"Nekada je dobro izgubiti da bi se 'otreznili', došli sebi, videli da nismo nepobedivi, zbili redove, popričali, takodje da 'otpadnu zarezi', ako postoje, napravimo grupu kao što jesmo, očvrsnemo i izadjemo iz toga još jači, što smo i pokazali na poslednjih sedam utakmica. Pristup mora biti drugačiji, nama je cilj šest bodova bez obzira protiv koga igramo", dodao je on.

Fudbaleri Crvene zvezde dočekuju u ponedeljak ekipu Radnika iz Surdulice, u meču 20. kola Super lige Srbije.

Zvezda zauzima drugo mesto na tabeli Super lige Srbije sa 50 bodova, tri manje od vodećeg Partizana, dok je Radnik na 12. mestu sa 20 bodova.

Do kraja godine Zvezda će igrati još jedan meč protiv TSC-a na gostovanju.

Stankoviću će meč protiv Radnika biti jubilarni 100. na klupi crveno-belih, a on je istakao da sa "istim žarom, voljom i koncentracijom" ulazi u svaki meč.

"Lep put, stota utakmica na klupi, ali gledamo da to slavlje ostavimo za kasnije jubileje. Imamo zacrtan cilj ovog meseca, u 28 dana devet utakmica, na veoma dobrom smo putu da ostvarimo ono što smo dogovorili, a to je da pobedimo sve", rekao je on.

Trener Zvezde rekao je da utakmicu protiv Brage (1:1) i prolaz u osminu finala Lige Evropa svrstava u pobede.

"Imamo još dve prvenstvene utakmice, videćemo šta i kako će nam vreme dozvoliti, ali smo spremni da igramo", ocenio je on.

Stanković je dodao da sa pobedama lakše prolazi umor, kao i da su igrači spremni za predstojeću utakmicu.

"Treba ispoštovati zalet koji imamo, ne mislimo o umoru jednostavno smo svesni šta je naš cilj", istakao je on.

Šef stručnog štaba crveno-belih ocenio je da se ekipa u prethodnom periodu susrela sa dosta poteškoća, mnogo izostanka i previše utakmica.

"Nećemo moći da računamo na Sanoga (Seku), to je sigurno. Filipo Falko se vratio treningu, kao i Veljko Nikolić, ali videćemo još za ostatak tima. Umor je prisutan, ali će svi 'stisnuti zube' i ove dve utakmice moramo da dobijemo", rekao je on.

Stanković je rekao da će na meč sa Radnikom izvesti najjači sastav, kao i da sada nema vremena za "eksperimente".

"Verujem u sve momke, kao što se to pokazalo na utakmica protiv Ludogoreca i Brage, kao i na mečevima u prvenstvu gde smo takođe rotirali. Treba ispoštovati 'zalet', igraće momci koji su izneli veći deo tereta tokom novembra i decembra", zaključio je Stanković.

Utakmica počinje u 18h na stadionu " Rajko Mitić"

