STROGO ČUVANA TAJNA O NAJČUVENIJEM PRELASKU IZ ZVEZDE U PARTIZAN: Kidnapovao ga Mile Fosna i odveo u PRAG! Dobio je 150.000 i STAN

Kada je Milko Đurovski kao ikona Crvene zvezde u leto 1986. godine prešao u Partizan, navijači crveno-belih su to shvatili kao najveću izdaju u istoriji kluba. Nikada to Milku nisu oprostili, iako je on decenijama unazad govorio da je to uradio samo iz razloga, što mu klub nije dao stan.

foto: Privatna arhiva

Boško Đurovski, legendarni fudbaler Crvene zvezde, otkriva pozadinu i način kako je Milko na nekoliko dana nestao iz Beograda, a potom završio u Humskoj.

- Voleli smo mnogo Zvezdu! Obojica. Tako smo vaspitani. Milko i danas mnogo voli Zvezdu. To je istina! U Partizan je otišao iz inata. Samo zato što mu Zvezda nije dala stan. Ja sam dobio i on je hteo da budemo zajedno, blizu. Bio je malo nestrpljiv. I dobio bi sigurno stan, samo da se malo strpeo. Dali su mu reč. Posle utakmice sa Sarajevom, kad je ono Šajber poništio celo kolo, a Milko dao tri gola, bukvalno je bio opsedan od ljudi iz Partizana - priča Boško Đurovski za Kurir i nastavlja:

foto: Privatna arhiva

- I Milko ne dođe na utakmicu, iako je celo kolo bilo ponovljeno. Partizan ga je vrbovao, odveli su ga u Prag, u Češku, dali mu 150.000 maraka. Ogromne pare u to vreme. Niko nije znao gde je Milko. Ni ja. Neki Mile Fosna iz Partizana je sve organizovao. To kidnapovanje. Dobio je i namešten stan. Milko je odmah kupio novog BMW. Uradio je to iz neke osvete prema Cveletu i Džaji (Vladimiru Cvetkoviću i Draganu Džajiću, op. a.). Bio sam kod Džaje i Cveleta u kancelariji kad je došao Žota Antonijević, koji je inače mnogo voleo Milka, kada je rekao - gotovo je, potpisao je za Partizan... Bilo mi je teško, plakao sam, a Džaja i Cvele nisu znali šta da rade. Mislim da je mnogo pogrešio. Bio bi sigurno peta Zvezdina zvezda!

foto: Privatna Arhiva

Boško je otkrio i da je uvek bio suprotnost Milku.

- Odnos sa Milkom? Bratski! Uvek sam bio protiv njegovog ponašanja i kontra njegovih razmišljanja. Nas dvojica smo bili dve suprotnosti, to sam ti rekao, to svi i znaju. Bio je vetropirast. Nikad u Zvezdi nismo bili cimeri. Ja sam spavao s Jankovićem, Janjaninom, Musemićem... On puši, kako da budem cimer s njim kad to meni smeta! Ni u karantinu nismo bili zajedno. On je bio s Jovinom, Borovnicom, Šestićem... S onima koji puše, ha-ha-ha! I na terenu sam se mnogo nervirao zbog njega. Izgubi loptu i stane, vuče se. Ja vičem, on mi samo odmahne rukom. To je iritantno. I onda on da dva gola i navijači polude. I više ga vole od mene! Ha-ha-ha! Ali da se razumemo, kao trener uvek bih imao igrača kao što je bio Milko, koji jednim potezom reši utakmicu. Milko je moj brat, mnogo ga volim, iako ispada da ga i danas kritikujem i grdim, pa evo i sad dok pričam, ha-ha-ha! Žao mi je što nije bio posvećeniji kad je fudbal u pitanju. Imao je talenat dat od boga, da je bio ozbiljniji, igrao bi u Realu - zaključio je Boško Đurovski.

Milko Đurovski je šest godina nosio dres Crvene zvezde od 1980. do 1986 godine, upisao 115 utakmica i dao 54 gola. U Partizanu je igrao četiri godine, od 1986. do 1990. godine, odigrao 70 mečeva i dao 39 golova.

