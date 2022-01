PARTIZANOV GOLMAN ZA BUDUĆNOST ALEKSANDAR POPOVIĆ: Devojka Maša mi je najveća podrška još od školskih dana!

Uprava kluba iz Humske ulice bila je na velikim mukama nakon odlaska Vladimira Stojkovića u Saudijsku arabiju, pred početak aktuelne sezone – ko će biti dostojna zamena legendarnom čuvaru mreže? Crno-beli su odmah reagovali i kao zamenu angažovali su iskusnog Milana Lukača. Pored njega, tu je već bio i jedan od miljenika „Grobara“ Nemanja Stevanović, ali Stanojević se na iznenađenje mnogih odlučio za Aleksandra Popovića i, ispostaviće se, nije pogrešio.

Ovaj talentovani Užičanin već nekoliko sezona unazad vredno radi i „vreba“ svoju priliku sa klupe. Bio je u senci Stojkovića sve do njegovog odlaska, a onda je ove sezone pokazao šta i koliko može. Osim što su crno-beli na čelu Superlige Srbije, sa pet bodova više u odnosu na prvog pratioca i večitog rivala Crvenu zvezdu, upada u oko nestvarna statistika „Parnog valjka“. Na 21. utakmici crno-beli su bez poraza, uz samo dva nerešena rezultata. Ipak, nije to ono što najbolje pokazuje dominaciju. Naime, Partizan je do polusezone primio samo šest golova, a svakako jedan od najzaslužnijih za ovu brutalnu statistiku je upravo Aleksandar Popović koji se u novogdišnjem intervjuu za Kurir bliže predstavio našim čitaocima.

Nakon odlaska Stojkovića postojala je bojazan za njegovog naslednika i u tebi se našli rešenje. Ispostavilo se to kao pun pogodak?

- Razumem da je postojao strah i Partizan dugo nije imao golmana iz omladinske škole. Mislim da sam zaslužio to poverenje i opravdao sam dobijenu priliku. Spremao sam se već 4-5 sezona i taj debi u Novom Sadu je bila prekretnica. Mislim da niko nije doneo zaključak o meni nakon te jedne utakmice jer već duže vremena sam sa ekipom i prati se moj rad. Mislim da mogu da budem taj golman za budućnost Partizana i da je to osnova svega.

Očekivanja su ti bila velika?

- Verovao sam da mogu biti Stojkovićev naslednik. Verovao sam u sebe isto kao što verujem i sada i da nije bilo tako ne bih bio ovde gde jesam.

Kakva su očekivanja od kraja sezone?

- Titula nam je prvi cilj, imamo lepu prednost na polusezoni posle dugo vremena i to moramo da iskoristimo. Naravno tu je i evropsko proleće koje svakako imponuje.

foto: Starsport

Desila se greška proitv Anortozisa, ali nije bila kobna po Partizan.

- Te greške se dugo pamte. Ipak, to me nije pokolebalo i to uvek može da se dogodi i nasatvljam dalje kao i posle svake utakmice. Pokušavam da držim visok nivo, a greške su tu da se popravljaju.

Sve je počelo iz Užica. Reci nam kako si postao golman?

- Ništa nije bilo planski, ali nije ni nešto što sam dugo čekao. Trenirao sam i druge sportove, ali to je bilo pre svega da ne bih išao u školu, iskreno. Volim sport, ali fudbal mi je najveća ljubav.

Kako bi prokomentarisao saradnju sa sadašnjim trenerima?

- Jovšić me je dočekao kada sam došao u Partizan. Zadovoljan sam saradnjom, od Stanojevića osećam poverenje i nadam se da sam ga opravdao.

Pratiš li druge sportove?

- Osim fudbala volim da pratim formulu. Gledao sam poslednju trku, navijao sam za Verstapena i mislim da je zasluženo pobedio. Uvek gledam da uklopim da pratim trke Formule 1 sa treninzima i srećom za sada ide dobro.

Igraš li neke druge sportove?

- Počeo sam pikado da praktikujem u poslednje vreme, a volim i kuglanje.

Devojka ti je iz Užica, školska ljubav?

- Iz školskih dana je naravno. Bilo je tu i prekida, ali smo se opet pomirili. Zove se Maša i živimo zajedno. Imam njenu veliku poršku, ali i svoje porodice naravno što mi je veoma bitno.

foto: Stefan Stojanović, Partizan.rs, Kurir

Stigao je pozvi za reprezentaciju nakon sjajnih partija u Partizanu.

- Bila je to reprezentacija od igrača iz Superlige i ne mogu da kažem da se nisam nadao. Tu je bio Ilija Stolica koji me zna iz mlađih dana. Naravno, ostvario sam taj san, ali ostaje i san da igram sa reprezentacijom na Svetskom i Evropskom prvenstu, koji će se nadam se ostvariti i težim ka tome.

Da li si u kontaktu sa Stojkovićem?

- Da, naravno. Čestitao mi je posle nekih utakmica i u kontaktu smo, koliko je to moguće zbog obaveza obojice.

Da li imaš neke uzore ili idole?

- Trentno Ederson iz Sitija i Ter Štegen iz Barselone. Ederson mi je ipak omiljeni golman, atipičan je i zato mi se sviđa. Naravno, tu je i De Hea koji "drži" jedan Mančester junajted.

Gde vidiš sebe posle Partizana?

- Ne razmišljam sada o tome jer imam ugovor do 2024. godine sa klubom. Voleo bih naravno da vidim koji su mi limiti i koliko mogu. Ne mora to da bude veliki kub, ali bitno mi je da napredujem i idem na gore, pa ćemo videti.

Autori: Nemanja Ilić i Lazar Delić