NE VOLI SE*S KAO RANIJE, PA ODLUČILA DA OSTAVI FUDBALERA! Tamara se razvela posle 12 godina a svi ćemo je pamtiti po GOLIM fotkama

Supruga povremenog argentinskog fudbalskog reprezentativca Ezekijela Garaja nekoliko puta našla se u žiži javnosti zbog svojih provokativnih fotki, ali ovog puta nešto drugo je u pitanju.

Posle 12 godina braka, Tamara Goro i poznati fudbaler su došli do razvoda, a sve to je obelodanila prelepa španska manekenka na svom Instagramu gde je uz potresan video napisala: Hvala za ovih 12 godina.

Podsetimo, ona je svom mužu uputila i javnu poruku pre nekoliko meseci:

- Ako me pitate da li imam isti se*sualni apetit kao pre, moj odgovor je - ne. Ne znam da li je to sve zbog nedostatka vremena ili nedostatka želje, ali istina je... Ne znam. Volim svog muža, ali to je tako. Ne želim, kao ranije, se*s sa svojim suprugom svaki dan. Iscrpljena sam. Mislim da će se mnogi ljudi poistovetiti sa mnom - priznala je Tamara prethodne godine.

Tamara i Ezekijel su se upoznali 2010, a venčali dve godine kasnije. Imaju ćerku Šailu i sina Antonija.

