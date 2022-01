ČUVENI GOLMAN ŽELEO DA BUDE PRVI TRENER PARTIZANA: Pandurović zadužen za sportska pitanja u klubu!

Bivši reprezentativac Jugoslavije je, na pre dva dana završenoj izbornoj skupštini kluba, imenovan za novog člana Upravnog odbora i od njega se sada očekuje da svežim idejama, energijom koja ga je uvek krasila, kao i autoritetom koji je stekao, doprinese novim uspesima crno-belih.

- Partizan je moj klub, ne moram to posebno da ističem. Proveo sam u Humskoj 15 godina, što kao igrač, što kao pomoćni trener, osvojio ukupno deset trofeja i tu sam uvek da pomognem koliko mogu. Dobio sam poziv generalnog direktora Miloša Vazure, koji mi je izneo plan i ideju u kojem klub treba da se razvija, dobro sam razmislio i odlučio da prihvatim izazov. Pre svega mi je drago što neko misli da mogu da pomognem, a ja ću sa moje strane dati sve što je do mene da klub nastavi da se razvija u dobrom pravcu. Konkretno, moja zaduženja će biti vezana za sportska pitanja, ali uskoro ćemo ponovo sesti i precizirati sve ciljeve i zadatke koje ćemo se truditi da ostvarimo - rekao je Pandurović.

Nakon završetka igračke karijere Pandurović je imao želju da se u Partizan vrati kao prvi trener, ali po svemu sudeći ona mu se neće ispuniti.

- Istina, želeo sam da budem trener, spremao se za to, dugo radio kao pomoćnik, ali karijera se odvijala na neki drugi način. I dalje bih voleo da se to dogodi, samo što sam svestan da sa 58 godina to sada nije realno. Nema veze, spreman sam da pomognem na neki drugi način - istakao je Goran Pandurović.

Minula 2021. godina će u istoriji kluba ostati zabeležena kao godina u kojoj u klupske vitrine nije ušao nijedna trofej, ali prethodnih 12 meseci nikako se ne mogu smatrati za neuspešne. Ta se konstatacija pogotovo odnosi na drugu polovinu godine, pa taj zamajac daje nadu novom članu UO da će taj period biti još uspešniji.

- Ostvarivali smo pobede u seriji, izborili plasman u grupnu fazu Lige konferencija, jesenju polusezonu završili na prvoj poziciji superligaške tabele sa pet bodova viška i još obezbedili evropske mečeve na proleće. To je nešto što svima nama u klubu daje vetar u leđa, obavezuje nas da se sa uspesima nastavi i ubuduće, i svi koji smo trenutno u klubu treba da uložimo mnogo truda da se to i ostvari. Tu pre svega mislim rezultatski, jer je to na kraju krajeva jedino i važno, ali ne treba zanemariti ni mnoge druge aspekte od kojih zavisi uspešno funkcionisanje jednog sportskog kolektiva - poručio je nekada prvi čuvar mreže crno-belih.

foto: FK Partizan

Trener Aleksandar Stanojević nedavno je okupio igrački kadar, u nedelju će ekspedicija kluba krenuti na pripreme u Tursku, a već za mesec dana moglo bi da se vidi hoće li 2022. godina biti uspešnija od prethodne.

- Polusezona je duga, ima mnogo mečeva da se igra, ali sasvim je jasno da će njen tok dobrim delom biti odlučen već u februaru. Očekuje nas dvomeč protiv praške Sparte u šesnaestini finala Lige konferencija, a onda i derbi protiv Crvene zvezde, i ukoliko u tim utakmicama ostvarimo pozitivan rezultat sve će biti mnogo lakše. Kad kažem pozitivan rezultat mislim na plasman u osminu finala evropskog takmičenja i svaki ishod osim poraza u meču sa večitim rivalom. Najveći pritisak u tom segmentu će biti na trenera Aleksandra Stanojevića i igrače, dok ćemo se mi u klubu truditi da im obezbedimo sve neophodne uslove za rad kako bi mogli da se spremaju u miru - zaključio je Goran Pandurović.

Kurir sport