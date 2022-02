DIREKTOR ČUKARIČKOG VLADIMIR MATIJAŠEVIĆ: Zaslužujemo Evropu po svemu prikazanom, ali ima mnogo da se igra

Čukarički privodi kraju pripreme u Antaliji, a ono što je učinjeno pred nastavak sezone u intervjuu sa medijima koji prate Brđane u Turskoj ocenio je direktor kluba Vladimir Matijašević.

- Igrači su dosta dobro pripremljeni. Odlično smo odigrali i kontrolne utakmice, međutim nije relevantno za ono što nas očekuje u Srbiji. Dinamo Kijev napada, igra fudbal, ima dosta prostora, kod nas će to biti malo teže. Prvo zbog terena, onda i ekipa koje igraju tvrđe. Najvažnije je da nas sad mimoiđu povrede, mada imamo nekolicinu igrača van trenažnog procesa, srećom brzo će se vratiti.

Čukarički nije mnogo menjao ekipu tokom zime, iz kluba je najpre otišao napadač Mihailo Baić, a potom je ostvaren i prvi veliki transfer, Đorđe Jovanović je potpisao za izraelski Makabi tel Aviv.

- Nekada je prednost kad ne menjate mnogo tim. Ova ekipa je napravila dobre rezultate u jesenjem delu sezone, treća je na tabeli. Iskreno nisam pratio mnogo prelazni rok. Nema potrebe da sad nešto abnormalno menjamo, kada je do sada sve išlo kako treba. Nadam se da ćemo izboriti Evropu.

Čukarički ima osam bodova više od najbližih pratilaca, ali u klubu sa Banovog brda ne žele da se opuste na proleće.

- Zvezda je favorit u tom prvom prolećnom kolu, ali ne idemo sa belom zastavom. U zavisnosti kako krenemo, posle imamo Lučane na našem terenu, biće nezgodno, sa njima je uvek teško. Imamo prednost, ali u plej-ofu svako svakoga može da pobedi. Zalužujemo Evropu po svemu prikazanom, međutim ostali smo bez Jovanovića. Mnogo nam je značio. Čukarički uvek ima rizik mladih igrača.

Čukarički će sigurno nastaviti sa forsiranjem mladih igrača, ali je Matijašević istakao da to nije lako.

- Malo me i boli glava od tog „izbacivanja“. Sve nas je korona poremetila, ali su nam večiti i reprezentacija pomogli čak i u ovom našem transferu. Podrazumeva se da na leto moramo nekoga da prodamo da bismo popunili budžet. Mislim da će se to desiti pre leta.

Kako ste se osećali u prvom poluvremenu protiv Dinama, kada onako igra ceo tim, posebno mladi Rakonjac?

- Pričao sam sa pomoćnim trenerom Dinama posle utakmice baš oko Rakonjca, ali on jednostavno mora da napravi kontinuitet. Drago mi je da je odigrao dobro protiv Dinama. Marko Rakonjac ima kvalitet, međutim mnogi su imali talenat, pa ga nisu iskoristili. Verujem da on hoće.

Neizbežna tema bio je i transfer Jankovića u Makabi iz Tel Aviva. Čukarički je ostao bez najboljeg strelca ekipe.

- Đorđe Jovanović je potpisao ugovor sa Makabijem i sada je moguće da dovedemo špica. Videćemo, nećemo na silu, čekamo i Saleta da se izjasni. Do Zvezde moramo da imamo kompletan tim, jer ističe prelazni rok – rekao je Vladimir Matijašević, direktor Čukaričkog.

Transfer politika je jasna uvek je bar jedan veliki transfer bilo da je leto ili zima, da li ste zadovoljni?

- Normalno je da smo zadovoljni prelaznim rokom, pored Jovanovića, registrovan je za Lacio i Kamenović. Možda će biti još nekih dešavanja, jer je Rusija otvorena. Videćemo još. Zadovoljan sam, ali iskreno i umoran od svega. Malo mi je i fudbala preko glave.

Bilo je mnogo interesovanja za Srđana Mijailovića. Kakav je njegov status u klubu?

- Nadam se da Mijailović definitivno ostaje. Imali smo za Jovanovića i ranije neke ponude, a ova je bila baš dobra kako za nas tako i za igrača. Znam da je zadovoljan. Kad je tako posao se završava. Što se tiče Mijailovića, to je dečko bez premca. Ako dođe neka ponuda koja će njega zadovoljiti naravno da ćemo mu izaći u susret, ali bih voleo da ostane do leta.

Devet godina ste u Čukaričkom, čime ste najzadovoljniji, a šta biste promenili da možete odmah?

- Organizacijom i igračkim kadrom sam najzadovoljniji. Sa druge strane ne sviđaju mi se komentari oko kluba da Čukarički samo prodaje, nemamo velike sponzore. Klub živi od te prodaje. Niko nije lud da uloži tri ili pet miliona kad ne može da bude prvi, jer ima tu kvalitetnijih timova sa većim budžetima. Mi ne srljamo idemo korak po korak. Nije lako napraviti godišnje tri-četiri miliona samo za budžet. Nadam se da ćemo uskoro dobiti tu famoznu dozvolu za stadion da nešto uradimo. Konačno samo dogovorili nešto sa Sportskim društvom oko prostorija. Sve bi bilo drugačije da imamo stadion bolji, ali su nas kočile te tehničke stvari.

U koji transfer ste do sada uložili najviše snage i truda, gde ste se bukvalno potrošili?

- Trenutno ovaj transfer oko Jovanovića me je „ubio“. Ne zato što je bilo nešto komplikovano, više psihički, jer se sve brzo izdešavalo. Makabi je tražio jeftinijeg igrača, ali trajali su ti pregovori pet dana. Voleo bih da imamo sredstva pa da nam igrači ostaju i po tri godine zajedno i da probamo da razdvojimo večite. Ipak, to u ovom trenutku nije realno. Šta će biti u budućnosti ne znam.

Rekli ste već da Čukarički živi od prodaje igrača, da li postoji mogućnost da dođe taj neki momenat kada se neće živeti od pordaje, već da se uloži više novca da bi se napala Evropa, posebno sledeće godine?

- Čukarički već deset godina živi od prodaje, nije lako. Sigurno pojačati sledeće sezone, ali mi imamo jednog sponzora od 100.000-150.000 evra, sve ostalo čovek sam pomaže ili je prodaja igrača. Sledeće godine ako se uđe u grupnu fazu Lige konferencije to je druga priča, ali ni ostali klubovi neće sedeti skrštenih ruku.

Da li je vreme da se preuzme neka vrsta rizika?

- Vreme je da napustim fudbal, da pobegnem dok je vreme. Rekli ste da ste umorni, kako ćete naći energiju za dalje? - Stvarno sam umoran, ne od fudbala, to je draž. Nekad te umori, nekad ne. Ipak, videćemo do leta šta i kako dalje. Izmore me neke stvari, razgovori, utakmice. Devet godina u klubu nije malo.

Da li ste zadovoljni mladim igračima Čukaričkog.

- Mlad igrač mora da se ugleda na Mijailovića, Puškarića, Kajevića u nekim trenucima, on je specifičan igrač. U ponašanju da. Moraju da se ugledaju na ove starije, čak i na Kovača koji je mlad, ali je iskusan igeački. Ne može jedna utakmica dobro druga loše, dok sam tu to ću seći preko noći.

Ispada da je Čukarički neka vrsta banje za oporavak bivših igrača Zvezde i Partizana koji su mladi otišli u inostranstvo.

- Zdrava je priča, oni kad se vrate njima je bitno da imaju ove uslove, da mogu mirno da rade. Da se razumemo ovoga ne bi bilo bez Dragana Obradovića. Bio ja tu ili ne uvek ćemo biti prijatelji. To je zasluga i ljudi koji su sada tu Grkinića, Sikimića i ostali koji više nisu u klubu. Više tu na psihološkoj bazi treba raditi sa tim igračima da bi se oni vratili. Zvezda i Partizan imaju dosta igrača i mogu da pogreše, ali mi ih nemamo toliko. Sa 25 ili 30 je mnogo lakše – zaključio je Matijašević.

Kurir sport