ILIEV OPTIMISTA PRED SPARTU: Svaki dobar rezultat u Evropi podiže imidž Partizana!

Ivica Iliev, sportski direktor Partizana, veruje da će trener Aleksandar Stanojević i fudbaleri crno-belih bez euforije ući u revanš utakmicu protiv Sparte iz Praga (18.45, RTS, Arena sport), u šesnaestini finala Lige konferencije.

Tim iz Humske slavio je u prvom meču u Češkoj golom Kvinsija Meniga.

- Čvrsto smo na nogama! Nema euforije! Svesni smo težine dvomeča. Ništa nije rešeno u Pragu, iako smo pobedili. Česi su ozbiljna ekipa. Evo kazaću vama kakva su oni ekipa i zašto ne smemo da ih potcenimo. Oni su pre deset dana u najvećem derbiju Češke pobedili Slaviju sa 2:0, a ta ista Slavija je u Istanbulu deklasirala Fenerbahče sa 3:1. To je pokazatelj kvaliteta njihovog fudbala i čvrstine Sparte - rekao je za Kurir Ivica Iliev i nastavio:

- Biće teško, neizvesno. Opet, da budemo realni. Posle 1:0 u Pragu prilika za prolaz je na našoj strani. Od samog starta smo pričali da su šanse 50/50. Tako i ostaje. Mi jesmo pokazali snagu, karakter i kvalitet, ali su oni agresivna i fizički zahtevna ekipa. S optimizmom očekujem utakmicu, poznat sam da verujem u ono što radim.

foto: Starsport

Partizanu bi mnogo značilo da pro|e, kako sa sportskog, tako i finansijskog plana.

- Generalno, uvek polazim od rezultata. To je najvažnije. Sportska priča. Sa te strane smo na pragu da ispišemo još jednu stranicu istorije, te da otvorimo još jednu. Imidž kluba se podiže rezultatima u Evropi. Evo, vidite šta su Partizan i Zvezda uradili u Evropi. Želim to da potenciram. Biti na pragu top 10 liga Evrope... To je nestvarno! Nezabeležno na našim prostorima, regionu uopšte. Velika stvar! Za Srbiju! Za srpski fudbal. To se i oseća - uživa dok priča Iliev i na kraju poentira:

- Po interesovanju publike, sve se podiglo na viši nivo. Sa druge strane, finansije nisu zanemarljive, svaki naredni plasman donosi novčanu nagradu koja olakšava finansiranje kluba.

Crno-beli nemaju ozbiljne kadrovske probleme, svi su spremni, sem dvojice fudbalera.

- Fejsa neće biti spreman ni za ovu utakmicu! I Miljković je neizvestan, videćemo na poslednjem treningu pred meč. Svi ostali su maksimalno spremni i zdravi. Imaju samopouzdanje i veru u sve što radimo. Imamo kapital, ali krećemo kao da je 0:0. Nadamo se podršci naših neverovatnih navijača, oni su najbolji kad je najpotrebnije. Osećamo njihovu energiju, videlo se to protiv Radničkog iz Kragujevca - zaključio je Iliev.

