UŽIVO, LIGA ŠAMPIONA: Ko ide u četvrtfinale? Bajern bez prava na grešku, Inter sanja čudo u Liverpulu!

Minhenski Bajern dočekuje Salcburg posle 1:1 u Austriji, dok Liverpul na svom terenu brani 2:0 protiv Intera iz Milana.

Salcburg je u prvom meču umalo šokirao Evropu. Adamu je ušao sa klupe i doveo šampiona Austrije u vođstvo sredinom prvog poluvremena, ipak Kingsli Koman je sprečio senzaciju izjednačivši rezultat. u 90. minutu.

Bajern je u blagoj krizi a trener Julijan Nagelsman se nada da će povratak kapitena Manuela Nojera da obezbedi neku preko potrebnu stabilnost odbrani kojoj u poslednje vreme nedostaje samopouzdanje.

foto: EPA/FILIP SINGER

"To je posebna utakmica, imamo velika očekivanja od sebe. Uveren sam da svaki igrač zna koliko je ova utakmica važna. Salcburg će gledati da se brani visoko na terenu. Nedavno su imali nekoliko igrača van terena, što je uticalo na to kako su mogli da treniraju. Izgledali su pomalo umorno pred kraj poslednjeg susreta, što znači da ćemo morati da zadržimo visok tempo", rekao je trener Bajerna Nagelsman.

S druge strane, prvi meč je pokazao da Salcburg može da se nosi sa Bajernom.

"Biće zaista teško i jasno je ko je favorit. Uprkos tome, ući ćemo u utakmicu sa samopouzdanjem. Želimo da se nagradimo za odličnu sezonu do sada", rekao je trener Salcburga Matijas Jaisle.

foto: Profimedia

U drugom meču večeri Liverpul na " Enfildu" dočekuje Inter.

Redsi su prvom meču slavili golovima Firmina i Salaha u finišu, iako se Inter propisno ispromašivao.

"2:0 je vođstvo koje se najčešće menja u fudbalu. Ako ste na poluvremenu, vodite dva gola i mislite da ste završili, onda ste već na pogrešnom putu. Rezultat (prve utakmice) je bio mnogo bolji nego što sam očekivao. Zaista težak duel i teška utakmica za igranje", kaže menadžer Liverpula Jirgen Klop.

foto: AP

U Interu veruju da nije sve izgubljeno.

"Biće to teška utakmica, ali mi smo veoma motivisani. Važno je i od suštinskog značaja da postignemo gol u prvom poluvremenu. Inter nije stigao do ove faze takmičenja dugi niz godina i znali smo da ćemo se suočiti sa vrhunskim timom, pošto smo završili na drugom mestu u grupi. Dali smo sve od sebe u prvom meču i to ćemo uraditi i sad", rekao je trener Intera Simone Inzagi.

Utakmice počinju u 21h.

