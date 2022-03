OHI PUCA OD OPTIMIZMA PRED EVROPSKI DEBI: Zvezdin napadač priziva REPRIZU iz 1991. pred odlazaka za GLAZGOV!

Crvena zvezda će prvi meč osmine finala Lige Evrope protiv Rendžersa odigrati u četvrtak od 21 čas u Glazgovu. Priliku da oseti barut evropskih utakmica u crveno-belom dresu imaće golgeter Ohi Omojuanfo.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Norvežanin je od dolaska u Crvenu zvezdu ove zime postigao četiri gola u Superligi, ukupno 31, pošto je 27 dao u Moldeu.

- Svesni smo važnosti meča u četvrtak, ali to je samo prvo poluvreme. Gostujemo sjajnoj ekipi, koja je sa razlogom najtrofejniji klub u Škotskoj i aktuelni prvak. Na sve to, eliminisali su Borusiju Dortmund i pokazali kvalitet u poslednjem evropskom okršaju, protiv favorizovanog tima. S druge strane, mi smo sa razlogom prvoplasirani završili u grupi, tako da biće veoma zanimljiv okršaj. Uputili su me saigrači da smo sa Rendžersom igrali i 1991. godine, kada smo postali evropski i svetski prvaci, tako da ovaj dvomeč će imati posebnu važnost i za navijače. Cilj u Glazgovu je da ostvarimo što bolji rezultat pred revanš u Beogradu i verujem da ćemo uspeti u tome - počeo je Ohi.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Odlično se Ohi uklopio u tim, a golom u večitom derbiju upisao se zlatnim slovima u bogatu istoriju kluba.

- Sve funkcioniše u najboljem mogućem redu. U Beogradu se osećam kao kod kuće, a u Zvezdi su me svi prihvatili kao da smo ceo život zajedno. Otuda dolaze i golovi, jer je za igrača najvažnije da se oseća dobro, kako bi na terenu mogao da pruža najbolje što zna. Ušli smo dobro u prolećni deo sezone, podižemo formu i siguran sam da ćemo biti pravi, ne samo u četvrtak, već u svakom meču do kraja sezone. Pokušaću da pomognem ekipi najbolje što umem, kako bi ostvarili pozitivan rezultat u Glazgovu - podvukao je Ohi.

Kurir sport