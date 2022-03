FERGUSON JE POČEO DA PSUJE, PA MU JE MAMA SPUSTILA SLUŠALICU Hit priča legende Junajteda: Zbog nereda u kući otišao u Mančester!

Proslavljeni as Mančester Junajteda Daren Flečer otkrio je kako ga je Ferguson ubedio da postane igrač kluba sa Old Traforda.

Flečer je ispričao jednu urnebesnu anegdotu o legendarnom stručnjaku.

Škotski vezista je imao samo 15 godina, bio je izuzetno talentovan i za njega su bili ozbiljno zainteresovani Mančester junajted i Njukasl.

Plašio se da neće dobiti priliku da igra u Junajtedu, pa je ozbiljno razmišljao da prihvati ponudu Njukasla. Kada je Ferguson to čuo, bio je besan kao ris.

"Malo mi je falilo tada da potpišem za Nukasl. Tada je Nukasl bio odličan tim i govorili su mi da idem tamo jer u Mančesteru nikada neću imati šansu da igram zbog svih tih zvezda koje su imali! Njukasl mi je bio bliže kući i baš sam se dvoumio. Tada se pričalo još da Ferguson ide u penziju. Jedne noći je Ferguson zvao, a na telefon se javila moja sestra. Čuo sam ga kako govori da nisam normalan što idem tamo i počeo je da psuje", otkriva Flečer.

Tada je na scenu stupila mama proslavljenog fudbalera. Gospođa Flečer je uzela slušalicu i očitala lekciju iskusnom škotskom stručnjaku.

"U to vreme sam imao samo 15 godina i baš mi je održao lekciju. Mama je videla da se nešto dešava i uzela je slušalicu i čula šta on govori, a onda mu je rekla “Ne možeš tako da pričaš s mojim sinom, to više nikada nemoj da uradiš”. Nakon toga je spustila slušalicu i prekinula poziv! Nekoliko minuta kasnije telefon je ponovo zazvonio i bio je Ferguson. Izvinjavao se za psovke i što je galamio na mene. Rekao joj je da im se sviđam i da me žele dovesti u klub i da će prvim avionom doći u Edinburg po mene. Mama je gledala po kući i videla da nije baš raspremila sve kako treba, a onda je rekla - Ne, nećete doći već će on doći u Manchester kod vas- Odlučio sam tada da idem u Junajted i nisam se pokajao"

Flečer je 12 godina sa velikim uspehom nosio dres prvog tima Mančester junajteda. Osvojio je tri titule Premijer lige, jedan FA kup, Liga kup, tri pehara Komjuniti šilda, dve Lige šampiona i Svetsko klupsko prvenstvo.

