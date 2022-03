ZVEZDE NAKLONJENE SRBIJI! DUŠAN VELIČKOVIĆ: Piksi sa Orlovima ide u polufinale Svetskog prvenstva!

Fudbalska reprezentacija Srbije mogla bi na Svetskom prvenstvu u Kataru da napravi najbolji rezultat do sada i stigne do polufinala!

To predviđa astrolog Dušan Veličković, koji kaže da su zvezde naklonjene Orlovima i selektoru Draganu Stojkoviću.

- Zvezde su nam od septembra naklonjene. Predviđan uspeh kakav nikad nismo postigli kao Srbija, možda ni kao Jugoslavija. Sigurno prolazimo grupu, a što budemo dalje išli igraćemo sve bolje i bolje. Ući ćemo u završnicu takmičenja, a ne bih se iznenadio da dođemo do polufinala, imamo tim za prva četiri mesta. Ono što je definitivno, na dobrom smo putu da budemo neko ime u fudbalu.

Prema njegovim rečima, retrogradna venera, koja predstavlja loptu, kao i retro mars, otežaće posao jer predviđa povrede i neke nelogičnosti vezane za Svetsko prvenstvo, ali uprkos tome Orlovi će napraviti rezultat za pamćenje. Poseban optimizam uliva horoskop selektora Piksija.

- Dragan Stojković ima sjajan horoskop. Sada kada sam proučio njegov horoskop jasno mi je zašto smo igrali kao nikada do sada. Piksi je riba u horoskopu, veliki umetnik i veliki patriota. Nema većeg patriote i stručnjaka kojeg smo mogli da dobijemo za selektora. Sa njim možemo do polufinala na Svetskom prvenstvu - poručuje Veličković.

Piksi je oduševio Veličkovića tokom kvalifikacija za Mundijal.

- Ono što smo videli protiv Portugala, posebno u prvom poluvremenu, to je bila fantazija, to je bila umetnost. Ako tako budemo igrali u Kataru, a imamo tim za velika dela, onda smo svakako u prva četiri na Mundijalu. Stojković je napravio tim bez uticaja menadžera i mafijaša. Država stoji iza njega, što je jako bitno. Piksi je sazreo kao čovek, umetnik i general. On je bespogovorni autoritet, kreativac. Mi smo i ranije mogli da ga dovedemo, ali znamo da su ga ovde mnogi minirali, pa je morao da se dokazuje preko da bi ga ovde prihvatili.

Svetsko prvenstvo u Kataru igraće se od 21. novembra do 18. decembra ove godine i biće specifično upravo po tome što će se igrati u jesenjem terminu, a ne kao do sada u letnjem. Žreb za Mundijal biće održan 1. aprila i tada će Orlovi saznati imena rivala u grupnoj fazi.

Dejan Ignjatović / Kurir sport