STAJLING VREDAN MILION DINARA Mesi privukao veliku pažnju na okupljanju reprezentacije: O njegovim skupocenim krpicama bruji svet!

💰 The cost of Messi's outfit that he wore upon arriving to international duty: Louis Vuitton suitcase (3,900 euros). Louis Vuitton backpack (2,900 euros). Hoody (445 euros). Jeans (590 euros). Dolce & Gabbana sneakers (650 euros) [marca] pic.twitter.com/X0Kl5HgcMz