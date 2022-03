🥳Thousands of fans gathered in downtown #Skopje to celebrate the national team's 1-0 win against Italy in the #WCQ match in Palermo 💪North Macedonia will play Cristiano #Ronaldo's Portugal for a spot in #WorldCup2022#ITAMKD @MacedonianFoot_ @MacedonianFooty @FrMacedonien pic.twitter.com/lVRercXEtC