PRATIMO, ALI NEĆU DA KOMENTARIŠEM ZVEZDU! Stanojevića pred TSC pitali o večitom rivalu: Evo šta je rekao trener Partizana

Aleksandar Stanojević, trener Partizana, održao je burnu konferenciju za novinare uoči utakmice 29. kola Super lige Srbije.

Crno-beli u subotu od 14 časova dočekuju TSC iz Bačke Topole, a Stanojević je pred derbi kola govorio o kazni koju je dobio od Fudbalskog saveza Srbije zbog komentarisanja suđenja.

Naravno, bilo je reči i o narednom protivniku.

"Sigurno jedan ozbiljan protivnik nas čeka, znamo kako je teška utakmica bila na njihovom stadionu, sad su podigli formu igraju dosta dobro ovaj prolećni deo. Naš cilj se zna, pošutjemo njih, spremamo se, nama sve osim pobede je neuspeh. Svi igrači su spremni osim Rikarda koji je suspendovan i Miljković je još van stroja, ostali su spremni", rekao je Stanojević.

Prvenstvo se nastavlja nakon pauze za okupljanja i utakmice reprezentacija.

"Nama je dobro došao odmor posle mnogo utakmica, imali smo jako tešku u Surdulici gde smo dobro prošli koja je u usponu forme, zadovoljni smo otišli na odmor. Značio je za neke igrače da se vrate, imali smo reprezentativce, ali nisu bili opterećni, s te strane je sve okej. Naravno da nam fali Rikardo, ali imamo dosta igrača u rotaciji, pa ćemo rotirati. TSC-u fali Škuletić, on im mnogo znači, ali oni imaju i Vukića koji je dao dva gola u prošlom kolu. Ipak mislim da će se osetiti njegov izostanak (Škuletićev)".

Osvrnuo se trener Partizana i na poraz u večitom derbiju i istakao da je remi protiv Napretka naneo više štete njegovom timu.

"Nije odlučio derbi, za sada je odlučio Napredak. Neću da razmišljam, mislim samo o utakmici sutra. Igramo s TSC-om koji je u odličnoj formi, Zvezda ima tešku utakmicu u Nišu, imamo meč na Banovom Brdu s Čukom... Imamo mi još da dođemo do situacije. Videli ste meč u Surdulici, dobar protivnik, jedna teška utakmica za nas, teška pobeda, moglo je biti nerešeno, moglo je biti i 2 razlike za nas. Ne zna se nikad. Ne razmišljam o tome. S Markom sam se skoro čuo, previše sam fokusiran na sve ovo ovde, ali naravno da se čujemo. On je veliki trener i veliki Partizanovac".

Pomenuo je Stanojević gostovanje Crvene zvezde Radničkom, ali nije želeo detaljnije da komentariše susret na Čairu.

"Pratimo, naravno, ali neumesno mi je da komentarišem Zvezdu, naravno da razmišljamo, težak je teren, još ako bude kiša... Naš teren nije idealan kada su loši vremenski uslovi, tako da je teško igrati, Niš ima dobru ekipu, dobrog trenera. Teška je utakmica u Nišu, da mi idemo, ja bih rekao da je mnogo teško, tako je i njima verovatno. Fokusirali smo se na nas, čekaju nas teške utakmice, sutra pogotvo. Ne igra Rikardo, ali čekamo situaciju kakva je tamo".

Partizanovi reprezentativci su sveži i spremni da zaigraju protiv ekipe sa severa države, dok se još uvek čeka na povratnički debi Ljubomira Fejse.

"Oni su dobro, Natho je igrao samo poluvreme, Terzić je u dobroj formi, dao je u Surdulici, dao je za repku, ima dve asistencije. Pre četiri dana je imao meč, njemu je to dovoljno da se vrati, a ostali su svi okej. Fejsa teško da će igrati. Nije još spreman, on se vratio treninzima, nije u pravom ritmu, još nije onako kako bi trebalo da dobije minutažu. Trenira, ali on i Obradović nisu još u nekoj fazi da mogu da igraju, ali su blizu takmičarske ekipe".

Partizan je tokom reprezentativne pauze odigrao prijateljsku utakmicu u Dragačevu gde je uvečilao rođendan tamošnjeg kluba i pobedio rezultatom 11:0.

"Lep je događaj bio tamo, ima dosta partizanovaca. Lepo popodne, što se nas i mladih igrača tiče, dobili su šansu, iskoristili su je. Krstić je dao tri gola, Trifunović isto dobar bio... Bilo ih je dosta dobrih, Baždar je pokazao da može na njega da se računa, pratimo ih, spremamo ih za budućnost".

Šef stručnog štaba Partizana na kraju je poručio da očekuje zanimljiv meč na stadionu u Humskoj.

"Očekujem utakmicu s dosta šansi, oni dosta napadaju, igraju agresivno, Lazetić ima jedan stil koji je uspeo da prebaci na njihovu ekipu, sposobni su da igraju više sistema, izuzetno su organizovani s dobrim individualcima. Očekujem da budu spremni navijači i da će biti šansi i s njihove strane, da ne bude utakmica gde mi dominiramo i gde protivnik ne stvara šanse. Biće meč s određenim šansama, mi smo Partizan, igramo na našem stadionu, verujem da će to sve biti u našu korist".

Kurir sport