VOŽDOVAC IGRA ZA PLEJ OF! Linta pred meč sa Radnikom: Ovo je svojevrsna meč lopta

"Ovo je svojevrsna meč lopta za nas. Ekipa Radnika igra jako dobro, u prolećnom delu doživeli su tek prvi poraz protiv Partizana u prethodnom kolu, a do tada nisu ni jedan gol primili. Dolazi nam čvrsta, disciplinovana i energična ekipa te nam neće biti lako, ali verujem u svoj tim i siguran sam da možemo da dodjemo do rezultata koji će nam obezbediti taj dugo priželjkivani plej of", rekao je Linta, preneo je klupski sajt.

Fudbaleri Voždovca dočekaće u ponedeljak ekipu Radnika iz Surdulice, u pretposlednjem 29. kolu regularnog dela Super lige Srbije.

Voždovac je šesti na tabeli Super lige Srbije sa 37 bodova, a Radnik je 10. sa 33 boda. U plej-of će se plasirati osam najboljih ekipa.

U prethodna tri kola Voždovac je upisao dve pobede i jedan remi, a trener beogradskog kluba je dodao da je tim rezultatima došlo i do dobre energije u ekipi.

"Mi to sada imamo i nadam se da ćemo taj momentum iskoristiti", zaključio je Linta.

Meč izmedju Voždovca i Radnika na programu je u ponedeljak od 16.15.

Beta