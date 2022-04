RASTE STADION ZA EVROPSKE UTAKMICE: Loznica dobija objekat za ponos!

Tribine sa sve četiri strane već imaju više, ili manje vidljive konture i može se naslutiti veličina stadiona čija gradnja će potpuno promeniti izgled ovog dela grada koji se poslednjih godina najviše razvija.

Dinamika radova je, kažu na stadionu, u okviru planirane i za očekivati je da će u roku od 730kalendarskih dana, odnosno do februara 2023. godine objekat biti predat na upotrebu. Prema rečima dipl. inžinjera građevinarstva Rajka Starčevića, odgovornog izvođača radova, do sada su završene tri četvrtine grubih betonskih radova, urađene interne saobraćajnice, asfaltirani parking, sa 84 mesta, i saobraćajnica do bolnice koji će posle tehničkog prijema biti zvanično predati na korišćenje gradu.

foto: T. Ilić

- Na celom stadionu su namontirane donje tribinske talpe i završene gornje na severnoj. Ovog meseca treba da počnemo sa montažom čelične krovne konstrukcije na severnoj tribini, a onda na ostalima pošto će sve biti pokrivene. Pomoćni i glavni teren treba da budu rađeni u avgustu i septembru, a zatravljeni početak oktobra. Posle toga ostaje da do ugovorenog roka budu okončani preostali radovi i kada bude sve kompletno završeno sledi tehnički prijem i predaja stadionu na upotrebu – objašnjava Starčević. Uporedo sa stadionom radi se i pomoćno igralište koje je smešteno na prostoru do parkinga. Urađeni su potporni zidovi, a igralište će imati veštačku travu kao i reflektore tako da se može koristiti i u večernjimsatima.

Od tri stadiona koji se trenutno grade u Srbiji loznički najbrže napreduje, a biće objekat visokog kvaliteta. Moći će da primi 8.067 gledalaca, imaće i 74 mesta za osobe u invalidskim kolicima, a njegova ukupna bruto izgrađena površina biće 26.888 metara kvadratnih. Imaće pokrivene sve tribine, reflektore, kompletnu prateću infrastrukturu, na glavnom terenu kombinovane pravu i veštačku trava i grejanje.

foto: T. Ilić

Osim suterena zapadna tribina stadiona imaće tri sprata, u tom delu objekta biće konferencijske i medijske sale, televizijski studio, kancelarije i sale za sastanke, TV studio. U stadionu će biti i garaža sa 54 mesta za automobile i dva za autobuse, a unutar kompleksa ukupno 265 parking mesta za posetioce kao i hiljadu metara kvadratnih parkinga za reportažna kola.

Stadion na Lagatoru ispunjavaće uslove za odigravanje i međunarodnih utakmica, a sudeći prema dosadašnjim radovima loznički ljubitelji fudbala će za nešto manje od godinu dana imati priliku da pogledaju prvu utakmicu na novom sportskom objektu. Stadionu o kakvom nisu sanjali ni najveći zaljubljenici u ‘’najvažniju sporednu stvar na svetu’’.

foto: T. Ilić

Kurir sport