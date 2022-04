GVARDIOLA SKIDA KAPU ĐOKOVIĆU: Trener Mančester sitija RIVALSTVO protiv Liverpula uporedio sa borbom Novaka, Federera i Nadala!

Trener Mančester Sitija Đozep Gvardiola, uporedio je rivalstvo velike trojke u svetu tenisa i odao počast srpskom asu Novaku Đokoviću, kao i Švajcarcu Rodžeru Federeru i Špancu Rafaelu Nadalu.

Gvardiola je pred derbi protiv Liverpula, u kojem će možda biti određena i titula šampiona Engleske (nedelja, 17.30), rivalstvo između ova dva kluba sa onim koje u tenisu imaju Đoković, Nadal i Federer.

Gvardiola je "skinuo kapu" Novaku, Rodžeru i Rafi za to što su konstantni dve decenije i ističe da je to najteža stvar u sportu, a kada je poredio rivalstvo koje njegov klub ima sa Liverpulom, ističe da je ono najjače u Premijer ligi i da će, kada ode u penziju, pamtiti rivalstvo sa ovim klubom kao najjače.

- Rivalstvo Nadala, Federera i Đokovića traje 20 godina, a kod nas je ovo rivalstvo pet godina. U fudbalu se situacija brže menja nego u drugim sportovima i uzastopni uspesi su mnogo teži. Ali za period dok sam ovde, najveće rivalstvo je sa Liverpulom, sigurno. Kada se budem penzionisao i igrao golf, sigurno ću se sećati Liverpula kao najvećeg rivala - rekao je Gvardiola.

foto: EPA/Dean Lewins, EPA/Rungroj Yongrit, AP / Alberto Pezzali

Pozitivan rivalitet je preko potreban u vrhunskom sportu, a pogotovo fudbalu kao najpopularnijem na planeti.

- To nam je potrebno u sportu, kao sportistima. Moji igrači to znaju. Nisam im ja to rekao, ali oni znaju koliko je Liverpul jak. Kada osvojite 100 poena, posle 98 poena treba vam neko da vas gura odozgo, kada se pogledate u ogledalu, da ih vidite iza sebe i kažete "o, tu su", i treba vam još jedan korak napred - slikovito je objasbio Pep Gvardiola.

foto: EPA/Peter Powell

Još jednom se Pep dotakao velike trojke kada je pričao o borbi za titulu sa Liverpulom tokom neuobičajene konferencije za novinare.

- Liverpul želi dodatno da raste i siguran sam da žele da budu ovde još mnogo godina. Oba tima treba da dobiju priznanje za konstantnost tokom godina, oba su imala 4-5 godina i sve je otvoreno. To je najteža stvar u sportu, zato su Federer, Nadal i Đoković, kada su tu svakog dana 15 godina, to je samo da skinete kapu. Na to sam i ja ponosan, u ovom trenutku se borimo za titulu, pokušaćemo to da učinimo - zaključio je Gvardiola.

