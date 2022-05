FUDBALER PARTIZANA NATHO SUROVO ISKREN: Problem je što znamo da ne zavisi od nas! To je najveći problem ovde u Srbiji

Fudbaler Partizana Bibars Natho rekao je da mu je najgore to što niko nije verovao da njegova ekipa može da osvoji šampionsku titulu i da je "najveći problem to što znamo da ne zavisi od nas".

Partizan je završio šampionat pobedom protiv Radničkog iz Niša sa 2:0 i zauzeo drugo mesto na tabeli sa 98 bodova, dva manje od Crvene zvezde, koja je odbranila šampionsku titulu.

- Niko nije verovao da to može da se dogodi, to je za mene najgore kad nemaš podršku, to je pomalo problem. Ali, zadovoljan sam poslom koji smo obavili i ne zanimaju nas druge stvari. Ako osvojiš 95 odsto bodova, a nisi šampion, to je crvena linija. Ne znam... - rekao je Natho.

Partizan i Zvezda će u četvrtak na stadionu "Rajko Mitić" igrati u finalu Kupa Srbije.

- Vreme je da uzmemo trofej. Poslednja dva finala izgubili smo na penale, sada je vreme da to uradimo, verujem i nadam se da ćemo uspeti - rekao je Natho.

Fudbaler iz Izraela je posebno apostrofirao najveći problem u srpskom fudbalu.

- Problem je što znamo da ne zavisi od nas, to je za mene najveći problem ovde u Srbiji. Ali moramo da gledamo sebe i da iz sebe izvučemo motivaciju. Kad vidiš svoje prijatelje i vidiš koliko su zaslužili titulu i stručni štab koliko je zaslužio, sami ili ne, to moramo da uradimo - rekao je Natho.

