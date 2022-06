JEDNOSTAVNO LOPTA NIJE HTELA U MREŽU! Piksi posle poraza od Norveške: Nadam se da ćemo pogoditi kada bude bilo najpotrebnije...

Fudbalska reprezentacija Srbije izgubila je u Beogradu od Norveške sa 0:1, u utakmici prvog kola Grupe 4 u Ligi nacija B. Jedini gol na stadionu "Rajko Mitić" postigao je Erling Holand u 26. minutu.

Selektor reprezentacije Dragan Stojković Piksi rekao ke posle utakmice da će imati za čim da žali reprezentacija, ali da ne smeju tražiti alibi, jer ovo su sve "fudbalske stvari".

- Ja ne bih da tražim alibi, ali generalno, ono što smo videli, mislim da su dva potpuna različita dela utakmice bila. Prvih 45 minuta delovali smo dosta umorno, Norveška je daleko bila svežija, a drugo poluvreme, mislim da je bilo daleko bolje nego prvo. U tom drugom delu smo imali jednu kompletnu dominaciju po meni, stvarali šanse, imali smo proboje po jednoj i drugoj strani i ta neka, da kažem, pravljena je ta pozitivna reakcija kod igrača, da su imali htenje i želje da dođu do gola. Slažem se da se osećaju umorni, slažem se da je sezona bila teška, da je mnogo utakmcia odigrano, ali u principu, to je to. Jeste neprijatno kad se izgubi, ali nije to neka tragedija, mislim da ono što smo pokazali, nismo zaslužili poraz. Nerešen rezultat je najrealniji, ali to je fudbal.

Tribine Marakane i nisu bile popunjene, iako se to očekivalo posle rezultata u Lisabonu, gde je Srbija obezbedila Svetsko prvenstvo pobedom protiv Portugalije.

- Svi smo očekivali veći broj gledalaca danas na stadionu, ali ja se ovim putem zahvaljujem ljudima koji su došli da nam daju podršku i osetilo se od prvog do poslednjeg minuta, nisam čuo zvižduk i nije bilo potrebe. Na nama je da radimo, da se dokazujemo, a ljudi će odlučiti da li će dolaziti na stadion ili ne.

Ukazao je Piksi i na probleme koji su zadesili našu reprezentaciju.

- Jedna velika želja je postojala u tom drugom delu utakmice da se dođe do gola. Zato su neke odluke su ih naterale da budu nervozniji, ali generalno, ta pas igra bi morala da bude bolja. Mnogo smo lakih lopti gubili pogotovo u prvih 45 minuta, tako da... Želeli smo, hteli smo, bili jako blizu gola, ali jednostavno lopta nije htela u mrežu.

Otkako je stigao na klupu reprezentacije, Dragan Stojković je negovao napadački fudbal, međutim, Srbija već neko vreme nije postigla gol, što je i njega zabrinulo.

- Ispada tako, nadam se da ćemo dati kad bude bilo najpotrebnije. U svakom slučaju uradili smo sve što je bilo do nas večeras, pogotovo to drugo poluvreme gde smo osvežili napad i to je dosta delovalo dobro, prema mom mišljenju. Ali falio je taj gol, mislim da su ulasci igrača doprineli tome da imamo jedan dobar ritam i protok lpote, falio je samo taj završni pas koji nismo imali. Ovo je početak, ima još da se igra, tako da se okrećemo drugoj utakmici koja je za tri dana.

Cilj i dalje isti - Srbija želi prvo mesto u grupi Lige nacija.

- Taj cilj stoji ispred nas i nećemo se predavati, bez obzira na rezultatski loš start, još ima da se igra, ima revanši... Moramo na svakoj utakmici da pružimo igru iz drugog dela utakmice večeras i da se nadamo da realizacija bude bolja. Nikakva tragedija nije izgubiti, tako treba ostati pozitivan, treba verovati... Treba da gajimo napadčaki fudbal, ono što želimo da pokažemo i da sa malo više sreće postignemo neki gol. Nekada, sami znate, pratite fudbal dugi niz godina, znate da nekad utakmice znaju da budu čudne, da možete da stvorite milion šanse i izgubite utakmice. Utisak je da nismo zaslužili da budemo poraženi, ali prihvatamo činjenicu da je 1:0 za Norvešku.

U drugoj utakmici 5. juna Srbija će dočekati Sloveniju, a zatim će četiri dana kasnije igrati na gostujućem terenu protiv Švedske. U četvrtom kolu ekipa Dragana Stojkovića će 12. juna igrati kao gost protiv Slovenije.

