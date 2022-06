ČARAPANI NAŠLI TRENERA ZA EVROPU: Napredak predstavio novog šefa stručnog štaba

Čarapani u novu takmičarsku sezonu Super lige Srbije ulaze sa evropskim ambicijama, a za taj poduhvat izabran je Dušan Đorđević, koji treba da ispuni želje Kruševljana.

- Kao što znate, od ove sezone imamo pomoć u sportskom sektoru u liku MarkaMiškovića. Uz predsednika Miloša Nenezića i moju malenkost, izbor je bio veoma lak. Imalismo četiri kandidata, ali prvi favorit, sa kojim smo se odmah i dogovorili je upravo Dušan Đorđević. Preporučio ga je rad, ugled, a poštuju ga u svim klubovima, kao i igrači, kolege i došli smo do zaključka da čovek u svakom pogledu pripada Napretku i da smo na istim talasnimdužinama, izjavio je direktor Kluba Vladimir Arsić na današnjoj konferenciji za novinare.

Arsić je vrlo jasno apotrofirao evropske ambicije:

- Kao i svake godine, želja nam je Evropa. Probaćemo da ove godine to ozbiljnije napadnemo. Za početak, odlučili smo se za idealnu destinaciju za pripreme. Idemo u Sloveniju, u Moravske Toplice. Imaćemo ozbiljne protivnike, između ostalih i ekipe koje su učestvovale u kvalifikacijama za LŠ. Za Evropu, naravno, treba hiljadu kockica da se složi. Prvu – trenera, smo stavili u mozaik, sada treba da ispunimo treneru želje, kako bi formirao respektabilan tim. Dušan Đorđević je stručnjak koji je trenersku karijeru gradio postepeno. Išao napred, ne preskačući ni jedan stepenik, od Milutinca, gde je bio trener – igrač, odnosno od Pete, do Super lige, uključujući i rad sa mlađim selekcijama. U Super ligi je bio pomoćnik Aleksandru Veselinoviću, prvo u Vojvodini, potom i Čukaričkom, gde je potom i preuzeo “šefovsku palicu” i izveo Brđane u Evropu. U prethodnom periodu je radio u Radniku iz Surdulice.

foto: Čukarički

Dušan Đorđević se zahvalio na ukazanom poverenju.

- Hvala klubu, o čijoj tradiciji ne treba trošiti reči, a pamtim Napredak i iz stare Jugoslavije. Kada sam od predsednika Miloša Nenezića i Marka Miškovića čuo da je plan da Napredak bude u vrhu srpskog fudbala, sa željom da se realizuju i evropske ambicije, odmah sam rekao da su to – i moje ambicije. U karijeri nisam, zaista preskočio ni jednu stepenicu i smatram da me je rad izgradio, jer nisam imao ime koje će me odmah preporučiti za Super ligu. Poznato je da sam bio trener Čukaričkog godinu dana i da smo izborili Evropu, ali Čukarički se unazad nekoliko godina pozicionirao u vrhu i to se donekle i podrazumevalo. U Radniku su ambicije bile drugačije, cilj je bio opstanak i na kraju smo završili u sredini tabele. Ambicije uvek lepo zvuče, ali čeka nas rudarski posao. Prvo da kompletiramo ekipu. Dvanaestorici igrača su isteklu ugovori, možda će neki i ostati, pregovori su u toku. Voleo bih da što pre oformimo takmičarski pogon, ali treba biti realan. Naše okruženje je takvo da igrači u Srbiji čekaju do poslednjeg momenta i svi se nadaju nekom inostranom angažmanu. U svakom slučaju, trudimo da da što pre rešimo goruće probleme, a ima ih dosta, od gola do špica. Ne, naravno, na svakoj poziciji, jer verujem da će neki od igrača, koji su ovde, potvrditi kvalitet. Očekujem, ipak, da će direktor Arsić u narednim danima da saopšti neka imena. Da ćemo se potom dobro spremiti i već od prvog kola na terenu, gde je najvažnije, potvriditi ambicije, jer ovo sada je samo priča, rekao je Dušan Đorđević, novi šef stručnog štaba Napretka

Ekipa se 19. juna seli u Moravske Toplice, u Sloveniju, a trener Đorđević je planirao pet kontrolnih utakmica. Čarapani će igrati 21. juna protiv šampiona Rumunije Kluža, sutradan sa Murom, a traže se još tri rivala. Za petu utakmicu bio bi poželjan lakši protivnik, zbog davanja šanse igračima sa manjom minutažom i omladincima iz Kluba. Inače, omladinci Napretka su remijem protiv niškog Radničkog obezbedili prvo mesto i plasman u Kvalitetnu ligu Srbije.

- Prvi tim je obezbedio plej – of, omladinci se, posle velike, časne i poštene borbe, vraćaju u Kvalitetnu ligu Srbije. Kadeti su, posle mnogo problema na startu, uspeli da izbore opstanak. Pioniri i petlići su takođe u najvišem nivou takmičenja za svoj uzrast. Znači, sve selekcije su u nacionalnom rangu, što osim Beograda i Novog Sada nema nijedan grad u Srbiji. Škola fudbala je sve masovnija, imamo 200 dece, koje vode bivši igrači i zaista možemo da zaključimo da je iza nas uspešna sezona, a čekaju nas već novi izazovi, zaključio je direktorVladimir Arsić.

Ž. Milenković / Kurir sport