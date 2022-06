FUDBAL JE ZA DEVOJČICE: Spartak iz Subotice poslao MOĆNU poruku!

Kažu da rezultati truda i rada uvek govore za sebe. Kažu da je potrebno puno posvećenosti i žrtvovanja u svim aspektima svakodnevice da bi postali šampioni. Sport nije nešto što se uči, sport je način života, a da bi došli do samog vrha potrebno je čak mnogo više od svega što smo naveli. Stil života šampiona podrazmeva posvećenost duha i tela, mentalno i emotivno zdravlje i kako ostati prizeman u teškim trenutcima. ŽFK „Spartak” iz Subotice je danas simbol i primer vrhunskih sportista, a ove maestralne devojke inspirišu devojčice širom Srbije i sveta i šalju im jasnu poruku - FUDBAL JE ZA DEVOJČICE!

Imali smo izuzetnu čast da prisustvujemo samom treningu Golubica ŽFK „Spartak” iz Subotice i sudeći po onome što smo videli, sa njima nema šale. Ovo su devojke koje su kruna ženskog fudbala u Srbiji, sa čak 11 titula! U kratkoj pauzi, imali smo priliku da porazgovaramo sa devojkama i sa generalnim sekretarom ŽFK „Spartak”, Bojanom Arsićem, koji je dodao da je tim imao jasan i dobro izgrađen plan kako bi došli do samog vrha i tu i ostali.

“ŽFK „Spartak” je klub sa bogatom istorijom, s obzirom da datira još od 1970. Godine, a od 2009. godine pa sve na dalje, ŽFK „Spartak” preuzima primat ženskog fudbala u Srbiji. Imali smo viziju, šestogodišnji plan gde smo praktično zacrtali da ŽFK „Spartak” odnosno Subotica ima prvaka države svih šest godina i mi smo u tome uspeli. Postepeno smo gradili sve elemente kluba, borili se za naša prava i sa ponosom možemo da kažemo da je u sportskoj grani fudbala, Subotica pravi primer u regionu. Svaka titula je posebna za nas, s obzirom da nije lako biti jedne godine prvak države, a zamislite kada se ponovite 11 puta. Najteže je nositi pritisak šampiona države i to pogotovo iz jedne male sredine kao što je Subotica.

Upravo zbog toga nama svaki pehar ima posebnu težinu i posebno nam je drag. Tokom jubilarne proslave 50. rođendana kluba, pristigla nam je jedna posebna nagrada, a to je odlikovanje predsednika države Aleksandra Vučića ordenom za zasluge i afirmaciju ženskog sporta na teritoriji Srbije. Mislim da je to najvrednije priznanje koje je klub dobio. Ženski fudbal definitivno dobija sve veću pažnju i mi to osetimo i kroz takmičenje u Evropi i šire i gde se praktično mnogo akcija sprovodi u delu ženskog fudbala da devojčice zaslužuju mnogo veću pažnju. Verujem da će devojčice imati mnogo svetliju budućnost kada je ženski fudbal u pitanju, a mi smo tu kao kolektiv praktično da im pomognemo da im ovo bude jedna ozbiljna odskočna daska”, izjavio je Bojan Arsić, generalni sekretar ŽFK „Spartak”.

Dok smo prisustvovali treningu, imali smo čast da kratko proćaskamo sa kapitenom ŽFK „Spartak” Violetom Slović i igračicom Tijanom Filipović, koje su dugi niz godina verne svom klubu.

“Meni je posebno drago što sam tu više od jedne decenije i definitivno je ŽFK „Spartak” moja druga kuća. Veže me definitivno činjenica da možemo da napravimo veliki uspeh za klub i za ovaj grad i državu i to je ono nešto što me drži ovde konstantno dugi niz godina, a tu su naravno i prijatelji koje sam stekla i njihovo prijateljstvo i lepe uspomene”, ističe Violeta Slović.

“Ja sam tu od svoje 14. godine i takoreći odrasla sam ovde. Klub je isto tako i za mene jedna druga porodica. Ja se nadam da će i buduće generacije devojaka u fudbalu imati bolje uslove i ja bih ovom prilikom želela da ih pozdravim i poručim da je fudbal za sve, fudbal je za devojčice”, izjavila je Tijana Filipović, za Subotica živi.

