OTAC MUDRINSKOG UDARIO PO SLOVENCIMA: Nudili mi 436 hiljada evra! Pitam ih da li su normalni?

Veliki skandal isplivao je u javnosti nakon što je na društvenim mrežama procurio snimak Mudrinskog koji je verovatno nekom svom prijatelju poslao video snimak na kojem komentariše koliko će para dobiti od Celja za novi ugovor.

Kako prenose slovenački mediji, nakon što su čelnici kluba videli omalovažavanje i komentare Mudrinskog, odlučili su da odustanu od već dogovorenog sporazuma

foto: Instagram

Sada se oglasio otac Ognjena Mudrinskog i izneo drugu stranu priče.

"Taj snimak je izašao na društvene mreže i možemo da ga komentarišemo na razne načine. Ali da ne ulazimo u to. Lično sam vodio pregovore sa direktorom Celja Valerijem u Srbobranu. I dogovorili smo sve uslove transfera. Međutim, kada smo otišli na potpis ugovora, odnosno završni čin pregovora, oni se prosto nisu držali dogovora. To se desilo pre tri sedmice, i tada je transfer pukao. Želeli su da izbegnu obaveze prema državi Sloveniji, odnosno da umanje porez. Tražili su od Ognjena da mu deo plate uplaćuju na račun, ostatak para preko firme u Dubaiju... Čuvam sve anekse ugovora koje su mi slali - rekao je Radoslav Mudrinski", za "Mozzart sport" i nastavio:"Imam kući decu, kako bi meni oni isplatili skoro 400.000 evra? Preko nekog Dubaija. Nisam hteo da dovodim sebe u situaciju da idem na robiju. Oni su hteli da plate minimalan porez na platu od 8.000 evra koji iznosi 320 evra. A ostatak novca meni da daju i tako prevere sistem. Nismo želeli da u tome učestvujemo. A i neko im je sigurno sugerisao da to ne rade, jer to je ozbiljna prevara.Za kraj je poentirao.

"Mi smo insistirali da sve bude neto iznos i transparentno. Jer smo želeli da izbegnemo probleme. Mene ne zanima koliki je porez u Sloveniji. To nas ne interesuje. Oni su pristali da dovedu igrača, ali kada smo otišli tamo izašli su sa ludačkim predlogom. Tada je pukao transfer. Oni su želeli meni da isplate 436.000 evra, a potom ja da to dam Ognjenu. Pitam ih ovde i ovim putem: Da li ste vi normalni?", istakao je Radoslav Mudrinski za "Mozzart sport".

Kurir sport