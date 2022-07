SRBIJA BRUJI O PENALIMA ZA PARTIZAN U NIŠU: Evo šta kaže sudijski ekspert! (VIDEO)

Posle dva gola zaostatka u Nišu protiv odličnog Radničkog, crno-beli su stigli do boda u 97. minutu iz penala. Posle meča, sudijski analitičar Zdravko Jokić analizirao je suđenje na meču prepunom spornih situacija.

Partizan je postigao dva pogotka iz penala - što je bio i povod za burnu izjavu Tomislava Sivića, trenera Nišlija - a bilo je i više koškanja igrača i spornih faulova.

Jokić je na TV Arenasport govorio o dosuđenim penalima za crno-bele i nedosuđenom crvenom kartonu za Aleksandra Filipovića, desnog beka Beograđana. Što se tiče prvog penala, posle faula nad Igorom Vujačićem, Jokić je bio kategoričan:

"Prekršaj je jasan, očigledan. Guranje sa obe ruke, u principu je to uvek faul. Jedino ako nije intenzitet. Ali ovde je igrač odgurnut. Zbog mesta je bilo sporno. Sudija je prvo stao van 16 metara. Guranje je bilo unutar. VAR je posle dao snimak... Igrač je gurnut i posle je došlo do gaženja, bio je jasan prekršaj i položaj sudije je bio da je odlično video, ali se možda nije fokusirao na mesto faula. Sve je bilo unutra. Zahvaljujući VAR-u tačna odluka."

Filipović je pred odlazak na odmor napravio faul nad Stefanom Mitrovićem dok je već imao žuti karton, a Jokić kaže da je tom prilikom trebalo da bude isključen.

"Ovde opet imamo ono što ističem, položaj sudije. Ovo je tipičan obećavajući napad i rukom i nogom je sprečio igrača u obećavajućem napadu. Jasan žuti karton, jasan, ovo je greška", rekao je sudijski ekspert.

I na kraju, tema je bio penal za Partizan u dubokoj nadoknadi. I njega je Jokić ocenio kao ispravnu odluku glavnog arbitra.

"Vidite, sudija tek sad dolazi. On je u sredini terena, zaostao je dosta. On je u polukrugu, s leđa teško može da vidi, to se obično gleda sa strane. Da li ima prekršaja gore ruka, ili ima prekršaja koji je odlučujući za kazneni udarac. Ovaj momenat, kad desna noga ide na cevanicu igrača Partizana. Dosta ljudi se fokusira na guranje rukama. Igrač je malo naglašeno pao. VAR soba je dala podršku sudiji za ovu odluku", rekao je Zdravko Jokić.

