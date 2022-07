ČUKARIČKI TRENIRAO U LUKSEMBURGU! Kerkez: U Evropi nema lakih rivala, ali očekujem pobedu

Brđani su trenirali na prelepom nacionalnom stadionu u večernjem terminu, a pre toga održana je i konferencija za novinare kojoj su prisustvovali samo predstavnici srpskih medija.

- Oduvek sam govorio da u Evropi nema lakih rivala. U Luksemburgu ekipe, ali i reprezentacija igraju sve bolje. Poštujemo svakoga, ali želimo dobar rezultat za revanš- rekao je Dušan Kerkez, trener Čukaričkog.

Šta može da presudi u prvoj utakmici?

- Koncentracija. Moramo da budemo na većem nivou nego na prethodna dva meča. Da se koncentrišemo na našu igru, znamo koje su vrline i mane protivnika. Svakako, očekujem našu bolju utakmicu nego u prva dva kola prvenstva.

Govorio je potom šef struke Čukaričkog o ekipi Rasing Uniona.

- Imaju dosta stranaca, neki od njih poreklom sa naših prostora, kao i njihov novi trener. Nećemo ih potceniti, dobra su ekipa, moramo da ih shvatimo ozbiljno. Očekujem da postignemo gol, a da sačuvamo svoju mrežu.

Koji bi rezultat bio po meri Čukaričkog?

- Uvek idem na pobedu, kao i moj tim. Naravno posle utakmice ću znati da li sam zadovoljan rezultatom ili ne.

Prethodnih dana je bilo nekoliko velikih iznenađenja u evropskim kvalifikacijama, da li se plašite toga?

- Niko u klubu ne razmišlja da ih potceni, ali imamo kvalitet da ih prođemo.

Koliko je još potrebno da bi Čukarički igrao kako vi želite i u kakvoj su formi Badamosi i Ovusu, koji nisu prošli pripreme u Sloveniji sa ekipom?

- Nismo još na nivou na kojem očekujemo da budemo. Uvek mogu da nađem alibi, ali ne želim to da radim. Ovusu i Badamosi nisu sa nama prošli pripreme, to jeste otežavajuća okolnost, sve to treba uklopiti. Ipak, ovo je super prelazni rok za nas, već sam to kazao, samo treba da se “naštelujemo”. Na pravom smo putu, očekujem sve bolje igre.

Na kraju, Kerkez je istakao zadovoljstvo što će igrati na prelepom stadionu “Luksemburg”, zdanju starom nešto više od godinu dana.

- Prelep stadion, želeo bih da u Srbiji svaki bude ovakav – zaključio je Kerkez.

