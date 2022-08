PEVCI ULOVILI VUKOVE: Kejn svojim 250. golom doneo pobedu Totenhemu VIDEO

Fudbaleri Totenhema pobedili su danas na svom terenu ekipu Vulverhemptona sa 1:0, u utakmici trećeg kola Premije lige.Pobedu i sva tri boda Totenhemu doneo je Hari Kejn pogotkom u 64. minutu.

Posle kornera Sona, lopta je stigla do Ivana Perišića na prvoj stativi, a on je prebacio do Kejna koji je glavom savladao golmana gostujućeg tima.

Bio je ovo ukupno 250. pogodak Kejna u dresu Totenhema, a 185. u Premijer ligi. Do sada je na vrhu večne liste po broju golova za jedan klub u Premijer ligi bio Serhio Aguero koji je u dresu Mančester sitija postigao 184 gola. ; Takodje, ovo je bio 1.000 gol koji je Totenhem postigao na domaćem terenu u Premijer ligi.

Totenhem je upisao drugu pobedu u novoj sezoni Premijer lige i trenutno je prvi na tabeli sa sedam bodova, dok je Vulverhempton na 16. poziciji sa jednim osvojenim bodom.

U narednom kolu, Totenhem će gostovati Notingem Forestu, dok će Vulvsi dočekati Njukasl.

