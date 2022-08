POBEDA U DERBIJU NAD ZVEZDOM POKRENUĆE PARTIZAN! Legenda crno-belih veruje u renesansu kluba i to POSLE DERBIJA

Naziru se bolji i lepši dani za Partizan. Trijumf nad malteškim Hamrunom od 4:1 mogao bi da znači da će četa trenera Gordana Petrića u dogledno vreme izaći iz velike krize u koju je zapala početkom sezone.

foto: Starsport

Ljubinko Drulović, čovek koji je nosio dres Partizana u prvoj Ligi šampiona tog kluba 2003. godine, pod vođstvom Lotara Mateusa, veruje u bolje dane.

- Partizan je hvala Bogu pobedio! I to je najvažnije. Kvalitetniji su od Maltežana, videlo se to. Momci su bili pod velikim psihološkim pritiskom i nisu mogli lako da ga se oslobode. Videlo se to i u četvrtak, do prvog gola. Drago mi je što je Partizan sve svoje šanse pretvorio u golove. Bili su efikasni, a to je važno u ovakvim utakmicama - rekao je za Kurir Ljubinko Drulović.

foto: Starsport

O treneru Gordanu Petriću koji traži jedinstvo u svim strukturama kluba, Ljubinko Drulović priča u superlativima.

- Gordan je moj prijatelj. Dobro poznaje Partizani iznutra, zna šta se dešava, jer je bio funkcioner kluba. To može biti velika prednost za njega. Verujem da će ostvariti sve što je zacrtao. Sada su mu potrebni samo mir i vreme kojeg nema.

Ulazak u grupu fazu Lige konferencije biće veliki benefit za Partizan. Kako na sportskom, tako i finansijskom planu jer će doneti najmanje 5.000.000 evra od UEFA.

- Mislim da je Partizan već 90 odsto u Ligi konferencije. Evropa nam je potrebna, kako klubu, tako i srpskom fudbalu. Bilo bi lepo ponoviti uspeh od prošle godine. Videćemo kakva će grupa da bude.

foto: www.crvenazvezdafk.com

U nacionalnom prvenstvu Partizan već na startu ima ogroman zaostatak za Crvenom zvezdom.

- Što se tiče domaće lige, Zvezda ima veliku bodovnu prednost i to je realnost. Plus, imaju i dobar tim za srpske uslove i neće lako gubiti bodove. Opet, vrlo brzo nam dolazi prvi derbi, koji će biti igran u Humskoj. Ta utakmica bi mogla da pokrene Partizan, ukoliko uspeju da pobede. Posle toga će mnoge stvari biti jasnije.

Ljubinko Drulović se nada da će u Partizanu biti mesta i za njegovu decu.

- Ima dosta mladih igrača uz prvi tim. Na njima je da mnogo rade, jer od Gordana Petrića i Alberta Nađa, koji su legende Partizana, mogu mnogo da nauče. Njih dvojica najbolje znaju kako da im prenesu emociju, kako treba da se bori za Partizan.

foto: EPA

Partizanu je potrebno nekoliko pojačanja, o tome je govorio i trener Gordan Petrić.

- Ubeđen sam da će se klub pojačati do kraja prelaznog roka. Priča se o Ademu Ljajiću. On bi bio kao kec na deset za Partizan. Od njega zavisi da li će se vratiti. Radi se o kreativnom i ofanzivnom fudbaleru, velikog internacionalnog iskustva, koji bi bio veliko pojačanje. Opet, da se ja ne mešam, zna Gordan Petrić šta mu treba. Verujem u njegov izbor - zaključio je Ljubnko Drulović.

Kurir sport/A. Radonić