MISTERIJA, KOGA JE TO ISPROZIVAO GORDAN PETRIĆ: Zamolio bih ga da me više ne podržava! Pomogli smo mu i opet bismo to uradili...

Trener Partizana Gordan Petrić zaintrigirao je javnost na konferenciji za novinare, pred utakmicu sa Hamrunom, za ulazak u Ligu konferencije.

foto: Printskrin

Strateg crno-belih uputio je poruku jednoj osobi koju nije želeo da imenuje.

- Ja bih zamolio njega da me ne podržava više toliko jer nisam zaslužio, dosta je bilo ova dva do tri dana. I pored toga možda što sam i zaslužio to, moji drugari i ja smo mu pomogli kada mu je bilo najteže, ali spremni smo da mu opet pomognemo i da ga izvedemo na pravi put. Sad malo zagonetke, tik-tak, tik-tak - smešako se i pričao Gordan Petrić.

Portparolka Partizana Biljana Obradović upitala je trenera crno-belih da li želi da otkrije ime onoga na koga je mislio. Međutim, Gordan Petrić se samo zadovoljno smehnuo i poručio da to ne želi da učini.

