U PARTIZANU MNOGO SMRDI, TAMO TREBA BAGER! Bogdanović direktan: Crno-beli će gledati u leđa Zvezdi, kao Hajduk što gleda Dinamu

Sumorna budućnost čeka FK Partizan, smatra Rade Bogdanović, čovek koji je u Srbiji, ali i regionu postao prepoznatljiv po tome što govori bez ustezanja, demagogije i floskula. Direktno i iskreno, baš onako kako narod voli.

Nekadašnji fudbaler Atletika iz Madrida i Verdera Rade Bogdanović pružio je punu podršku treneru crno-belih Gordanu Petriću i njegov potez da sedne na užarenu klupu tima iz Humske ocenio kao iskren potez čoveka koji voli Partizan.

Partizan je savladao malteški Hamrun (4:1), praktično jednom nogom su u grupnoj fazi Lige konferencije.

- Fin je to rezultat 4:1, ali da se ne lažemo, onu ekipu bi dobili i veterani sa Savom, Ćirom i Đoletom... Partizan je u ozbiljnom problemu. Veoma hrabar potez Gordana Petrića da dođe u klub koji u sportskom i finansijskom smislu tone velikom brzinom. To odslikava njegov ljudski odnos prema klubu u kojem se afirmisao. Niko normalan tu ne bi ušao, želim mu svu sreću ovog sveta - u dahu je za Kurir rekao Rade Bogdanović, pa nastavio:

- Bilo bi dobro da Partizan pobedi i na Malti. Da donesu za srpski koeficijent još neki bod. Ligu konferencije je dobro takmičenje, ali samo zbog para koje donosi. Sportski, to nije neki nivo.

Pitali smo Radeta Bogdanovića postoje li šanse da Partizan izađe iz krize.

- Šta sve njemu treba... Prvo bager?! Da najure onu upravu! Pod broj jedan. Pod broj dva, dugo će vremena biti potrebno da se Partizan vrati. Ne zato što je loše startovao, već što u dubini kluba smrdi. Ovo sada dolazi za naplatu sav nerad koji je bio poslednjih godina unazad. Partizan kad je domaći fudbal u pitanju, gledaće u leđa Zvezdi onoliko dugo, koliko gleda Hajduk iz Splita Dinamu iz Zagreba. A, svi znamo koliko to traje u Hrvatskoj. Više od 20 godina. E, to čeka Partizan. Mnogo je to dublje nego što pričaju i misle - poručio je Rade Bogdanović.

